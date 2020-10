La investigación en Salamanca, en peligro si se reducen los fondos europeos

Los fondos europeos son fundamentales para la Educación Superior, también para la salmantina, que el año pasado logró duplicar hasta los 16 millones de euros las aportaciones en proyectos de investigación, así como aumentar los participantes en programas de movilidad apoyados en los presupuestos de Europa. Por eso una rebaja en las partidas como platea el Consejo Europeo supondría un claro retroceso, tanto porque la investigación sería menos competitiva que la de grupos de Estados Unidos y Asia, como por que la movilidad de profesores y estudiantes sería menos constructiva y efectiva. Así lo asegura el vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca, Efrem Yildiz. “Los presupuestos que elaboran prevén rebajar un 15% estas partidas, algo que repercutirá mucho en el programa Horizon Europe”. De aprobarse el retroceso, el vicerrector advierte de que Europa no podría competir en investigación con otros organismos de Estados Unidos o Asia. “Ahora mismo Salamanca está bien posicionada en consecución de proyectos europeos, pero si se recortan repercutirán en la investigación y en la movilidad, sobre todo del profesorado”.

Si la rebaja de las partidas se materializa “podría quitar muchos equipos de investigación que tenemos actualmente”, avanza Yildiz.

Por eso el Estudio salmantino se suma a la preocupación que ha mostrado la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) que se ha movilizado para garantizar el retorno de la propuesta presupuestaria inicial. “La economía sufre un retroceso evidente, pero si hay recortes en investigación sufriríamos un retroceso en competitividad”, insiste Yildiz.

Las universidades no son las únicas que se oponen frontalmente a esta rebaja de presupuestos, también se han movilizados organizaciones como el Grupo Coimbra al que pertenece la Universidad de Salamanca. “El grupo ya ha divulgado esta preocupación entre los demás socios para que tomen conciencia de que el progreso que se proyecta en la actualidad no podría materializarse en los próximos siete años”. El responsable continúa: “Por eso nosotros solo pedimos que no se cambie lo que tenemos ahora”.

Actualmente y hasta finales de 2020, en el Consejo Europeo negocia las líneas presupuestarias de financiación para los próximos siete años. Para alcanzar un acuerdo, se precisa unanimidad. Por eso las conferencias de rectores europeas han iniciado una campaña para visibilizar la necesidad de una dotación estable de recursos que permita desarrollar con solidez la actividad investigadora y de desarrollo de todos los países europeos. Insisten en que vivimos una situación excepcional en la que ha quedado patente el necesario papel de la ciencia y la investigación para afrontar retos como la crisis sanitaria de COVID-19. “No podemos permitir ninguna reducción en los planes presupuestarios. No es admisible que, tanto Horizon Europe como Erasmus+ puedan sufrir un recorte de hasta un 15%”.