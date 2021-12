La Inmaculada más desconocida

El cardenal y arzobispo emérito de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, ponía la primera piedra del IV Centenario de la Inmaculada de Gregorio Fernández. Desde la parte superior del retablo mayor de la capilla de la Vera Cruz, ha pasado desapercibida debido, en gran parte, a que los detalles de la imagen no son perceptibles desde la posición de los feligreses. Los salmantinos pudieron disfrutar hasta ayer de la imagen en una posición mucho más cercana, una situación que no se producía desde el año 2006, con motivo del V Centenario de la cofradía salmantina.

La única imagen del prestigioso escultor Gregorio Fernández no estuvo exenta de complicaciones hasta su llegada a Salamanca. El elevado caché del escultor obligó a la cofradía a pensárselo varias veces antes de acometer una obra que tenía un coste de 2.100 reales, 1.100 que deberían pagarse tras firmar las escrituras y el resto tras recibir la imagen. Tras conocer el presupuesto, la cofradía se lo pensó mejor y decidió encargarle el trabajo al escultor salmantino Pedro Hernández, pero siguiendo las líneas maestras de Fernández en el convento vallisoletano de San Francisco, tal y como detalla el catedrático jubilado de Historia del Arte de la Universidad de Salamanca Antonio Casaseca en la publicación ‘Lignum Crucis’.

Con el encargo ya realizado, el colectivo se topó con las demoras y retrasos en el taller de Hernández que se había comprometido a tenerla realizada en cinco meses. El plazo se demoró y finalmente se optó por volver a la idea inicial y pedir a Fernández que hiciera la obra con el consiguiente cabreo para el escultor salmantino que pidió una indemnización por sus traslados a Valladolid. Finalmente, el 2 de junio de 1620 —casi un año después de la primera visita a la ciudad del Pisuerga— se firmó el contrato de una de las imágenes que tendría mayor impacto entre los fieles salmantinos y que sirvió de modelo para las siguientes piezas de la época. Hay que recordar que habría que esperar dos siglos más para que el dogma de la Inmaculada Concepción fuera aprobado por la Iglesia Católica, pero en Salamanca hay buenas muestras del fervor despertado varios siglos antes. “Rara es la iglesia o convento que no cuente con una Inmaculada inspirada en los modelos de Gregorio Fernández, y la que se venera en la ermita de la Vera Cruz es una de sus obras más logradas”, detalla Casaseca. La imagen cumple con gran parte de los prototipos del dogma: el rostro de niña, el manto azul y uno de los detalles que ofrece la imagen y no se responde en el resto de inmaculadas: la magnífica policromía de Antonio González, realizada en el mismo taller del escultor, con la presencia de letanías. Los visitantes podrán presenciar con mayor lujo de detalles esta obra que desde el camarín es prácticamente imperceptible por el conjunto de los feligreses. A lo largo del año, la Vera Cruz ha organizado una serie de actos que tendrá a la Inmaculada como protagonista: el 1 de mayo volverá a salir a las calles, algo que no hacía desde 1932.