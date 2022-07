La injusticia a una investigadora de Salamanca que acabó trabajando gratis en Francia

Por un correo electrónico de la Seguridad Social, así se enteró la joven investigadora Carla Ijurko de que se había terminado su contrato predoctoral con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. “Estos contratos tienen una duración de 4 años, pero como a nosotros nos afectó la covid, la mayoría de instituciones decidieron conceder una prórroga”, explica la afectada y recuerda que así lo hicieron el pasado año, de manera que todos daban por hecho que no habría cambios para los que finalizaban el contrato en este ejercicio.

“En general estaban concediendo extensiones de entre 3 y 6 meses, dependiendo la entidad, para que nuestras condiciones fueran equitativas al del resto de compañeros que disfrutaron de las mismas ayudas sin la pandemia. En nuestro caso (investigador predoctoral con un contrato con la Junta) se terminaba el 7 de junio, pero estábamos esperando que se nos lo extendieran, como sucedió con el resto de compañeros cuando se concedió en el último momento, aunque al final no ha sido así”, lamenta Carla Ijurko desde Francia.

La decisión de la Consejería de Educación fue inesperada, y también la de la Universidad de Salamanca, ya que tampoco ha tomado partido para remediar la situación. “En mi caso particular, llevaba bastante tiempo preguntando por el tema, desde febrero, porque tenía una estancia en el extranjero, en Francia, tres meses, y no obtuve respuesta, así que ahora mismo estoy en Francia trabajando gratis”, afirma la joven investigadora. Se enteró de que no tenía prórroga cuando ya estaba en el país francés, así que decidió continuar por el compromiso adquirido con el centro de investigación. “Obviamente, con el cambio de condiciones pensé en volverme, pero no me parecía adecuado, sobre todo por el compromiso adquirido con las personas del centro de investigación, el Institute for Advanced Biosciences, en Grenoble”, explica.

Así, durante más de dos meses ha estado investigando gratis cuando el mes anterior había cobrado unos 1.400 euros. En su caso le ha salvado que la Universidad de Salamanca le había concedido una ayuda de estancia en el extranjero que le cubre los gastos justifique relativos a alojamiento, manutención y desplazamientos.

El problema no es solo económico, sino que la falta de esa extensión en el contrato predoctoral ha trastocado todos los planes de Carla Ijurko, así como de la decena de investigadores en su misma situación. “Tenía previsto hacer la defensa a finales de diciembre o principios de enero, pero ahora, obviamente, se precipitará todo, porque estoy sin contrato. Veremos cuando vuelva qué opciones tengo, pero mi intención es acelerar el proceso para tener cuanto antes los resultados de la estancia y presentar cuanto antes la tesis y buscar trabajo”, comenta la joven e incide en la situación de desigualdad de este grupo de contratados predoctorales, pues los que tenían la beca del Ministerio de Ciencia o de la Universidad sí han disfrutado de una ampliación, pero no los de la Junta de Castilla y León, aunque también en este caso hay excepciones, pues la Universidad de Valladolid ha asumido este coste y ha prorrogado a los jóvenes investigadores en esta situación. “Es un agravio comparativo”, denuncia Ijurko.

Este periódico se ha puesto en contacto con la Consejería de Educación de la Junta Castilla y León, que no ha ofrecido ninguna respuesta sobre el tema.