La indignación de los salmantinos afectados por la crisis por los retrasos en el pago del paro

Multitud de salmantinos están muy preocupados porque desde mediados de marzo no han obtenido ingresos, muchos de ellos pese a que aún siguen inscritos en la Seguridad Social. La mayoría son afectados por un ERTE asociado al COVID-19 y a los que el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) aún no les ha reconocido la prestación. La avalancha de expedientes que ha recibido el organismo en la provincia ha desbordado a su plantilla, insuficiente para atender tal cantidad de casos. Todo ha provocado que haya numerosos ciudadanos que aún no han cobrado el paro, pese a que la empresa presentara el ERTE hace más de dos meses.

El Ministerio de Trabajo no da datos sobre los afectados en Salamanca, pese a la solicitud de este periódico ayer. Las únicas cifras existentes son las que ofrece el sindicato CSIF, que informó de que en los cuatro primeros meses del año se habían recibido 18.777 expedientes en la provincia, de ellos 15.033 solo en abril, de los que se habían aprobado 16.263, 12.688 el mes pasado. A la vista de estos datos, a 30 de abril había alrededor de 2.400 salmantinos que aún no tenían reconocida la prestación.

La delegación del Sepe en Salamanca cuenta con 39 trabajadores, indica CSIF, que se han visto desbordados por la magnitud de la crisis económica. Pese al trabajo, incluso en fines de semana, resultan insuficientes para tramitar los miles de expedientes. Una carga de trabajo a la que se suman otros problemas, como la imposibilidad de hacer trámites de manera presencial o errores en la información facilitada por las empresas. Uno de los más habituales tiene que ver con los números de cuenta bancarios para hacer los ingresos de las prestaciones, que están sin actualizar.

El retraso en el pago no se da únicamente con expedientes presentados en las últimas semanas. También con aquellos que se registraron nada más decretarse el estado de alarma. Incluso hay casos de empleados que han cobrado ya la prestación, mientras que otros de la misma empresa ni siquiera la tienen reconocida aún. La tensión de los afectados aumenta, un hecho que preocupa a los empleados del Sepe.