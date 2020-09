La increíble cifra de personas con PCR positiva pilladas saltándose la cuarentena

Los contagiados de COVID que incumplen la obligada cuarentena no son casos excepcionales. Conforme a los controles aleatorios de personas con PCR positiva que realiza la Policía Local desde el pasado sábado en la ciudad, casi una cuarta parte de los infectados que deberían permanecer en sus casas no fueron localizados por los agentes en ellas.

Bajo un estricto control para garantizar la protección de datos, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, facilitó el pasado viernes al alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, un listado de 351 personas con sus respectivos domicilios para que los agentes municipales se personasen en sus casas y comprobasen que efectivamente estaban confinados. Estos salmantinos fueron elegidos de forma aleatoria entre todos los que en días anteriores habían dado positivo en una PCR. Y así volverá a hacerse cada semana.

Entre el sábado y el domingo, la Policía Local acudió a los domicilios de todos ellos y, si no los localizó, volvió a intentarlo una hora después. Para asegurarse aún más, entre el lunes y el miércoles, los efectivos regresaron por las viviendas de aquellos con los que no habían conseguido contactar durante el fin de semana. Los resultados de este pormenorizado control es que, de las 351 personas, 259 fueron localizadas en sus domicilios. En otros once casos, la dirección no se correspondía con la vivienda de los individuos seleccionados. Y los 81 restantes, un 23% del total, se encontraban fuera de su casa sin causa justificada, al menos por el momento, y, por tanto, incumpliendo la orden de sus médicos de permanecer catorce días confinados en sus viviendas.

Ahora el Ayuntamiento detallará a la Delegación Territorial de la Junta los nombres de estos infractores cuya irresponsable conducta puede conllevar que se produzcan nuevos contagios. Y le aportará las actas en las que los agentes certifican que, tras varias visitas a sus domicilios, no fueron localizados en ellos. Conforme al Decreto-Ley 7/2020 por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias frente al coronavirus, una persona que haya dado positivo en COVID e incumpla su deber de confinamiento se expone a multas de entre 60.001 y 600.000 euros. En ese rango, los técnicos de la Junta deben hacer una propuesta de sanción que fije una cuantía concreta. A ese punto de la tramitación, no se ha llegado aún en ninguno de los expedientes abiertos por incumplir la cuarentena, según fuentes de la Junta.

No son los primeros controles de confinados que realiza la Policía Local, desde el 24 de agosto hasta la pasada semana, también acudieron a las viviendas de 88 personas que los sanitarios sospechaban que estaban incumpliendo el confinamiento. Y en 22 de esos casos se confirmó que no estaban en sus domicilios. La diferencia con los realizados esta semana, es que en los últimos cinco días los controles han sido totalmente aleatorios y no a presuntos infractores.

El pasado lunes, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el delegado del Gobierno de Castilla y León, Javier Izquierdo, firmaron el protocolo que facilita que los agentes del Cuerpo Nacional de la Policía y la Guardia Civil colaboren en el control de las personas que deben guardar cuarentena por orden sanitaria, como ya venía haciendo desde finales de agosto la Policía Local. Este periódico se puso ayer en contacto con la Subdelegación de Gobierno para saber cuántas personas en cuarentena de la provincia han controlado hasta el momento y cuántas de ellas incumplían la orden sanitaria de permanecer en sus domicilios, pero la institución prefirió no aportar datos todavía y explicó que aún es pronto ya que esta labor está en una fase muy inicial.