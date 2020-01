La incidencia en Salamanca de la enfermedad de la polémica

Se produce así una especie de “turismo sanitario” en el que los pacientes van de médico en médico hasta que uno le diagnostique la enfermedad de Lyme en un cuadro crónico y con ese diagnóstico pueden optar a una incapacidad, una baja temporal, etc.

El especialista en enfermedades infecciosas Moncef Belhassen apunta que “por supuesto que la enfermedad existe”. “Algunos pacientes sufren un cuadro agudo de Lyme y otros llegan a un cuadro crónico”, añade. Es en ese nivel -en el del cuadro crónico- donde los médicos no se ponen de acuerdo en cuánto hay de psicológico y cuánto hay de Lyme. “Es un debate bastante caliente, la verdad”.

La enfermedad está asociada a cuadros muy inespecíficos, lo que genera un debate caliente entre especialistas

La enfermedad es mucho más frecuente en Estados Unidos porque la garrapata que la contagia abunda en la zona norte del país. En España, sin embargo, la incidencia es muy baja, peo también se concentra en la cornisa cantábrica por mayor concentración de esta especie de garrapata.

“En Salamanca también se trata el Lyme como enfermedad aguda. Se diagnostica y se cura. El cuadro crónico también tiene unos criterios clínicos y analíticos para determinar que es un Lyme crónico, pero los criterios diagnósticos son muy inespecíficos. Esto no significa que la ciencia no sepa lo que tiene un paciente. Lo que decimos es que no se puede decir a la ligera que alguien tiene un cuadro crónico de la enfermedad de Lyme solo porque coincida que tiene uno o dos de los múltiples síntoma que existen”, argumenta Belhassen.

Desde el Hospital de Salamanca se ratifica que son muchos más los pacientes que creen tener la enfermedad que los que en verdad la padecen. De ahí la controversia que genera. “Hay bastante tema de somatización; de personas que tienen unos cuantos síntomas y ya se obsesionan”.

A grandes cifras, “en los últimos diez años en Salamanca habremos visto dos o tres casos de Lyme agudos y uno o dos crónicos, pero por la consulta vienen todos los años más de diez personas que dicen tener un cuadro crónico de Lyme”. De hecho, uno de los últimos diagnósticos de la enfermedad de Lyme en el Hospital de Salamanca fue a un profesional sanitario que había practicado montañismo y sufrió la picadura de la garrapata.