Los centros de salud de Salamanca ciudad están cerrados por la tarde este mes de agosto porque las plantillas de médicos no son suficientes para mantener los circuitos para pacientes con sospecha de COVID y los denominados “limpios”. Fuentes de Atención Primaria niegan que detrás de esta situación se encuentre la falta de sustituciones de médicos de baja o de vacaciones. Explican que a lo largo del periodo vacacional no se ha permitido que estén de descanso más del 25% de los profesionales y que la plantilla está integrada por los mismos médicos que en años anteriores. “No hay cambios en el cupo de profesionales en relación con temporadas anteriores”, insisten.

Las mismas fuentes aclaran que aunque en consultorios mayores como el de La Alamedilla sí hay suficientes médicos para que por la tarde puedan atender los dos circuitos, de manera que los pacientes con sospecha de estar contagiados no tengan contacto con los que acuden por otras patologías, en otros centros más pequeños la plantilla solo permite que un facultativo desarrolle su labor por las tardes, lo que dificulta la separación. En todo caso, la Gerencia de Atención Primaria insiste en que a pesar de que los centros de salud han cerrado por las tardes no han aumentado los pacientes que acuden de urgencia a los SUAP. Así, prevé que la actividad vespertina regrese en septiembre con la reincorporación de buena parte de los facultativos. Como novedad en comparación con otros veranos, los responsables de los centros de salud reconocen que están teniendo mayor demanda de pacientes, dado que este año muchos salmantinos no se han marchado a sus destinos de vacaciones.