Una llamada a primera hora de la mañana le confirmó a Juan Carlos lo que temía: tiene coronavirus. La rastreadora se lo comunicó después de ponerse pesado en diálisis para que le hicieran las pruebas. “Vamos apiñados en la ambulancia para ir al tratamiento y me entero por el conductor de que un compañero lleva tres días ingresado por COVID en el Hospital”.

Enfermo de riñón y paciente de riesgo en caso de infección, Juan Carlos no podía creer que no le hubieran dicho nada al resto de los pacientes que van con él a diálisis y que no les hayan hecho la prueba para descartar que se hayan contagiado. Reconoce que van con mascarilla dentro de la ambulancia que les traslada hasta el Virgen de la Vega, donde se dializan, pero cree que no es suficiente. “Les reproché a los médicos por qué no nos habían informado y me tuve que poner pesado para que me hicieran la PCR”.

Este es el resultado de lo que llevan tiempo quejándose: “Vamos apiñados en la ambulancia, podemos ir de 3 a 5 personas y es imposible respetar las distancias de seguridad para evitar contagios”. Cabreado, relata que ha presentado “cinco hojas de reclamaciones” por este tema. “Nos meten como a ganado y las medidas de seguridad no son suficientes. Es un sitio cerrado y no veo garantías”, continúa. Considera que en estas circunstancias todos los pacientes que van juntos a diálisis pueden ser contacto de riesgo, pero tras el contagio de su compañero no se han hecho rastreos. “Cuando me enteré de que estaba ingresado se lo dije a la nefróloga y encima no sabía nada”, continúa Juan Carlos, que no sabe si ahora con su positivo harán las pruebas al resto de enfermos que van con él a diálisis.

“Lo he estado diciendo desde hace tiempo y ahora tendrán que venirme a buscar a mí solo para llevarme a la unidad cuando esto se podía haber evitado”, lamenta el paciente, que a pesar de estar infectado por coronavirus reconoce que se encuentra bien. “En cada ambulancia deberían ir como mucho dos personas para evitar la transmisión del virus, pero en cambio vamos pegados unos a otros”.