Entre los hosteleros salmantinos se está gestando un nuevo movimiento reivindicativo. Después del popular ‘Se traspasa’ con el que se empapelaron cientos de establecimientos de la provincia durante la primera ola, los empresarios de la restauración preparan un nuevo lema: ‘Nos mudamos a Madrid’, que podría anunciarse en las próximas fechas.

Se trata de insistir en la petición de tres condiciones que sí se dan en la capital de España: horario de cierre a las 0:00 de la noche, aforo interior al 50% y terrazas al aire libre prácticamente al máximo de aforo.

“En lo que va de año hemos estado cerca de 100 días cerrados y cuando se puede abrir lo hacemos en unas condiciones en las que cada día tenemos unas pérdidas terribles. Con aforos el 33% es imposible rentabilizar los locales. El gremio está en pie de guerra porque hasta ahora la Junta no ha cedido en nada con la hostelería. No hay forma de que cedan ni un ápice. Sin embargo, vemos lo que ha conseguido Madrid y no entendemos por qué no se puede hacer aquí y en el resto de España”, critican.

“Ojalá pudiéramos traer a Isabel Díaz Ayuso aquí. Es que ya ni aunque nos dejen el 50% de aforo nos sirve de nada, porque le han metido tanto miedo a la gente con los restaurantes que no quiere ir nadie y la realidad es que existe mucho más control en los restaurantes que cuando la gente se reúne en sus casas”, opina Germán Hernández.

Los restaurantes que realizan pedidos a domicilio consultados por este diario también coinciden en que “por algunos de los pedidos que nos hacen es evidente que en esas casas va a haber mucha más gente que seis personas”.