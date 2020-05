La historia del voluntariado on line durante el confinamiento

Llegó el confinamiento y Carlos de Dios, acostumbrado a realizar labores de voluntariado en diversas entidades y asociaciones tuvo que quedarse en casa, como casi todos. Así que comenzó a ver de qué forma podía ayudar a todas esas personas con las que compartía gran parte de su tiempo libre. Decidió adaptar sus aportaciones y adecuar los medios para que sus acciones resultaran efectivas. El voluntario tradicional se convertía en voluntario 2.0.

Desde hace cinco años colabora con la residencia de la Diputación. "Allí acudía para realizar lecturas de libros y mostrarles el folclore típico de Salamanca y de la tuna", afirma Carlos. "Al no poder salir de casa, por un lado, y a la conveniencia de que los residentes no tuvieran exposición con otras personas de la calle, pensé en qué podía hacer. Así que decidí grabar vídeos en los que leo libros, artículos y cualquier tema que tiene que ver con Salamanca, porque les encanta", explica. En este tiempo ha tenido que perfeccionar sus conocimientos sobre tecnología para ofrecer 'el mejor producto' a estas personas de la residencia, aunque asegura que ya tenía bastantes nociones. "He creado también un grupo de whatsapp y de facebook ('Solo ocio y cultura') sobre cultura y tradiciones y eso me permite estar al día y aportar contenido para tratar de difundir esta pasión", reconoce. Además, afirma que los usuarios de la residencia de la Diputación "son muy fieles a la lectura. Les encantan las novelas, cuentos y poemas. Y siempre acabábamos con canciones de la tuna, que les anima", dice.

El temario utilizado por Carlos de Dios es muy variado y reconoce que "les gusta mucho el Romancero Gitano. El último vídeo que he grabado ha sido con lecturas de El Principito, que también les gusta". Además, cuenta con colaboraciones de otras personas que le ayudan para editar y plasmar contenido en sus vídeos. Así, reconoce que Cefe Torres le aporta material. "Últimamente he hecho un popurrí que les ha encantado sobre nuestro folclore", expone orgulloso De Dios. También recita obras de Gabriel y Galán, poemas de Antonio Machado o Lorca, mientras que en la música, "Farina se lleva la palma porque sus canciones gustan mucho", afirma. En este periodo también ha tenido que lamentar la marcha de dos residentes, Poli y Pepi. "Les tenía un cariño enorme, porque el contacto anterior nos unió", explica. La pasión de Carlos por ayudar le lleva a colaborar, además, con Asprodes, participando en los paseos saludables, en la residencia de Mozárbez, con el Banco de Alimentos y con Aviva.