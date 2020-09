La historia del salmantino que se hace repartidor de Cajas Solidarias para devolverle el favor por darle de comer

La historia de Fernando es la de un padre ejemplar. Él es una de las caras visibles de la ONG Cajas Solidarias. Voluntario cada semana colaborando en el reparto, pero también como usuario, recibiendo lotes de alimentos para sacar adelante a sus dos hijas de 9 y 13 años.

Desde que se divorció, con una dura historia detrás, y la madre de sus hijas no quiso hacerse cargo de ellas, Fernando ha luchado por sacar adelante a las niñas y devolverles la sonrisa, con el apoyo incondicional de su familia y también de Cajas Solidarias. Desde hace tres años recibe alimentos de la ONG porque los 700 euros de sueldo que gana como portero de un colegio no son suficientes para sufragar los 480 euros del alquiler de un modesto piso con dos habitaciones y los gastos mensuales.Los juguetes y ropa que muchas personas donan a Cajas Solidarias han "salvado" muchas Navidades a Fernando, un hombre trabajador que, pese a sus dificultades personales, siempre ha estado dispuesto a echar una mano a los demás, en la parroquia y en la ONG, tanto como voluntario en reparto como para recoger alimentos en campañas solidarias en supermercados. "Estar aquí en Cajas Solidarias de voluntario me ayuda a olvidarme de mi vida personal, porque no es fácil ver cómo una madre abandona a sus hijas y hacer de padre y de madre. Es muy duro", confiesa Fernando, que reconoce que la crisis económica por la pandemia no ayuda tampoco. "Se nota porque ha subido todo mucho. Ahora tendré que pagar 300 euros por el material escolar de las niñas", explica.

Pese al estado de alarma y cierre de colegios, Fernando agradece el apoyo del centro donde trabaja como portero seis horas. "Me han respetado el sueldo y en los meses más difíciles del confinamiento también me han ayudado con comida caliente", agradece.

Con él, otros receptores de alimentos de la ONG como David, Ángel, Guille, David y Manuel echan horas como voluntarios organizando los alimentos, preparando los lotes y cargando cajas en el reparto. También Feli, ama de casa, que pasó de recoger alimentos a entregarlos cuando su marido consiguió un empleo hace un año.