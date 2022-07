La historia de dos hermanas con excelencia en la EBAU

En 2013, cuando solo tenía nueve años, Eva Rivas Moríñigo recogió el Premio de Acceso a la Universidad de su hermana Elvira, que no pudo asistir a la ceremonia debido a que estaba de viaje. Eva de nuevo subió este jueves al estrado del Paraninfo para recibir su propio galardón.

“Recuerdo que tenía mucha vergüenza y que no quería salir, pero una amiga de mi hermana, que era mi monitora de scout, también salía a recoger un premio, así que eso me tranquilizó”, comenta la joven que, aunque ha cursado Bachillerato por la rama de Ciencias, finalmente prefiere estudiar una carrera de Ciencias Sociales. “Quiero hacer Estudios Internacionales y Derecho en Madrid”, explicaba acompañada de su orgullosa hermana que ya no recuerda ni la nota que obtuvo cuando ella recibió el premio.

De momento, Eva se ha matriculado en el doble grado en Derecho y en Ciencia Política en la Universidad de Salamanca a la espera de saber las notas de corte de Madrid. Ha conseguido un 13,544 con las materias específicas, así que está confiada.

“Hay que tener constancia”, recomienda a los estudiantes para obtener buenos resultados en la EBAU. Eva Rivas sigue los pasos de su hermana Elvira, que hizo Ciencias Políticas en Salamanca aunque ahora está en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. “En el arte veo un instrumento para cambiar la sociedad”, asegura.