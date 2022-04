La Hermandad del Perdón de Salamanca volverá a indultar a un preso cinco años después

Han tenido que pasar cinco años para que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón de Salamanca vuelva a indultar a un preso durante la celebración de su desfile penitencial el Domingo de ramos. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la disposición del Ministerio de Justicia en la que se concede el indulto a un preso condenado a tres años de prisión como autor de un delito contra la seguridad vial por conducir sin carné.

Desde el año 2017 la Hermandad del Perdón no podía celebrar este tradicional acto. En 2018 y 2019 el Ministerio de Justicia no aprobó ningún indulto y en 2020 y 2021 no hubo desfile procesional a consecuencia de la pandemia del coronavirus.

El reo indultado este año se incorporará con la túnica y con el verdugo, si lo desea, a la procesión de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón. Como novedad de este año, el acto del indulto tendrá lugar junto a los Juzgados de Salamanca en la plaza de Colón.

Otra de las novedades del desfile procesional de la Hermandad del Perdón será la presencia de la nueva imagen de María Santísima de Gracia y Amparo que fue presentada el pasado sábado. Una procesión que este año saldrá por primera vez de la Catedral Nueva.