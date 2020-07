La gran inquietud de los directores salmantinos para la ‘vuelta al cole’: falta de espacio y de profesores

La falta de espacio y de docentes suficientes para garantizar la seguridad en la vuelta a las clases de septiembre son las principales preocupaciones de los directores de centros educativos que han participado en la encuesta realizada por los cinco sindicatos de educación con presencia en la Mesa Sectorial. El sondeo también revela la inquietud de los equipos directivos porque la ratio de alumnos marcada por la Consejería de Educación —22 hasta 1º de Primaria y 25 a partir de ese curso— resulta demasiado elevada, además de mostrar su desconfianza hacia el protocolo diseñado por la Consejería de Educación, que consideran que deja en manos de los docentes la mayoría de las decisiones.

La encuesta realizada por CSIF, ANPE, STECYL, UGT y CCOO contó en Salamanca con la colaboración de 37 centros educativos. De ellos, 16 consideran que no disponen de los espacios suficientes para garantizar los desdobles de grupos o para que los alumnos estén distanciados entre ellos al menos un metro y medio. Otros 8 dudan sobre las posibilidades del inmueble, lo que eleva al 64% de los colegios e institutos consultados los que recelan de que el centro pueda adaptarse a las nuevas medidas.

El 81% asegura que no dispone de la plantilla de docentes adecuada para atender a todos los estudiantes garantizando la seguridad, a lo que hay que sumar que casi 9 de cada 10 cree que el número de alumnos establecido por la Junta para el próximo curso es excesivo. El protocolo diseñado por la Consejería de Educación también es criticado por los equipos directivos. Subrayan que el documento, en vez de medidas, establece recomendaciones, por lo que la toma de decisiones queda en manos de ellos. De ahí que 30 de los 37 centros que han respondido la encuesta consideren que el protocolo será difícil de aplicar.

Castilla y León, al igual que el resto de comunidades autónomas, apuesta por la vuelta a las clases presenciales en septiembre. Sin embargo, en caso de que se diera una situación epidemiológica como la de la primavera y la enseñanza volviera a ser telemática, los centros educativos de Salamanca afirman que no están suficientemente preparados para ese reto pese a la experiencia del curso pasado. 21 de 37 indican que los centros no están digitalizados, mientras que la gran mayoría, el 73%, asegura que no han recibido la formación adecuada para una enseñanza de estas características.

En cuanto a las condiciones de trabajo, 7 de cada 10 apuntan la necesidad de reducir el horario lectivo de los docentes en la actual situación, a lo que se suma que más del 90% considera que la pandemia ha supuesto una sobrecarga de trabajo, por lo que la mayoría está a favor de regular el derecho a la desconexión digital.