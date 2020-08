LA GACETA celebra sus 100 años de vida con “orgullo y responsabilidad”

Consuelo García-Honorato, actual responsable del departamento Contable-financiero de LA GACETA, es la empleada más veterana, con 36 años en la empresa, que este jueves no podía ocultar su emoción y sorpresa al recibir un pequeño homenaje y obsequio, en representación de todos los trabajadores.

–¿Qué ha supuesto este reconocimiento?

–Mucha emoción y quiero agradecer de corazón este pequeño homenaje.

–¿Qué significa LA GACETA para usted?

–Para mí LA GACETA es toda una vida. Recordar sobre todo el buen trato que siempre he tenido por parte de compañeros y de jefes. El trabajo bien hecho cada día y el esfuerzo al final te va a dar tu recompensa, estoy convencida de ello. Para mí LA GACETA es una familia.

–¿Cómo fueron sus inicios hace 36 años?

–Acabé la diplomatura de Empresariales y comencé en LA GACETA, en las oficinas de Peña Primera, donde se ubicaba por entonces también la redacción, trabajando en el departamento de difusión, donde comencé encargándome de las suscripciones con un fichero en cajones. Por entonces sólo estaba informatizada la publicidad. También nos turnábamos para la atención al público. Al año siguiente de empezar en LA GACETA me matriculé en la universidad de Alcalá de Henares para terminar la licenciatura porque me animó mi hermano Pedro. Me mandaban los apuntes y sólo iba a los exámenes. Compaginaba los estudios con el trabajo donde aprendí mucho. Luego ya pasé al departamento de Contabilidad, donde siempre he seguido actualizando mi formación en el ámbito contable, fiscal, de impuestos...

–¿Qué recuerdos tiene de aquellos años?

–Recuerdo las muchas ganas de trabajar por parte de todos y la ilusión que teníamos toda la plantilla. Me acuerdo de estar hasta las doce de la noche con José Amalio cuadrando nóminas y recuerdo mis ganas de aprender y de trabajar.