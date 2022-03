La Fundación General de la Universidad, una entidad reflejo de igualdad

Mª José Martín , jefa del área de Formación y Congresos, y Yolanda Pérez , jefa del Departamento de Contabilidad y responsable de gestión de personal, coinciden en que en la Fundación General nunca han sentido ningún tipo de discriminación. “En el equipo que yo dirijo somos mayoría mujeres y nunca hemos sentido discriminación a nivel laboral, quizás por estar dentro de la Universidad tenemos derechos conquistados, pero lo cierto es que nunca me han puesto una mala cara por un permiso de maternidad o para la lactancia de mis dos hijos”, comenta María José Martín. Al respecto, Yolanda Pérez añade: “A nivel de personal siempre las directrices han sido favorecer la conciliación y los objetivos se cumplen. Cuanto más da la Fundación, más te dan los trabajadores”, y destaca la paridad existente en todas las áreas aunque ha surgido de forma natural, sin imposiciones.

La incorporación de la mujer a los órganos de gobierno , la flexibilidad horaria, la reducción de la jornada laboral y licencias sin sueldo son algunas de las medidas puestas en marcha por la Universidad que destaca la subdirectora de la Fundación General, pero el trabajo no ha terminado, “hay que seguir trabajando en erradicar la desigualdad de género que persiste en los campos científicos, tecnológicos y académicos”, añade. Un indicador del cambio de tendencia en el siglo XXI ha sido el histórico de doctoras Honoris Causa pues en los últimos cuatro años se han investido cinco mujeres, cuando hasta 2008 solo había tres.

Pilar Jiménez Tello. subdirectora de la Fundación General: “En la Fundación me he encontrado un equipo muy potente de profesionales”

¿Con qué expectativas llega a la Fundación?

Me incorporo como un refuerzo, con la intención de aportar mi experiencia y conocimientos de gestión. Mantengo un alto grado de compromiso con la institución y me gusta estar al día de lo que ocurre a mi alrededor para poder contribuir a la consecución de los objetivos de cada actividad, fomentar el trabajo en equipo y facilitar a los demás sus tareas.

¿Qué destacaría de esta plantilla?

En la Fundación me he encontrado con un equipo potente de profesionales, un conjunto de mujeres y hombres muy involucrados con su trabajo, con un gran espíritu colaborativo y que cuenta, además, con mujeres al frente de varias áreas y proyectos. Todos me han brindado una acogedora bienvenida.

¿Para cuándo una mujer rectora?

En la Universidad de Salamanca hay muchas catedráticas de gran referencia tanto en sus áreas, como en gestión, y cualquiera de ellas podría ser rectora. No olvidemos que ya hubo una rectora en funciones los años 1979-1980: Mª Dolores Gómez Molleda, catedrática de Historia Contemporánea, una mujer referente no sólo en su especialidad sino también al frente de la institución, pilotando un dinámico equipo investigador, integrado en su mayor parte por estudiosas femeninas.