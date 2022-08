La francesa Fiona Endredi, charra adoptiva: “A Salamanca no le hace falta nada”

Fiona Endredi es francesa, pero muchos de sus amigos se burlan de que es “más salmantina que cualquiera”. Desde muy pequeña, la joven estudiante de 22 años viene todos los veranos a pasar sus vacaciones en Salamanca. “Mi abuela vive aquí y desde pequeñita vengo a menudo. Es como una doble vida, la que tengo en Francia y la que tengo aquí en Salamanca”, confiesa la joven, entre risas.

Además de los vínculos familiares, a Fiona la unen con Salamanca muchas cosas más. Desde sus paisajes hasta los amigos que ha hecho en la ciudad, la francesa se declara una enamorada de Salmanca y siente que un lazo especial la vincula con esta tierra. “Yo no vivo habitualmente aquí, pero es una ciudad a la que le tengo mucho cariño. Siempre que puedo intento escaparme y venir a pasar unos días aquí”, comenta.

Así, para la francesa esta ciudad española es un tesoro escondido que merece ser conocido. “Yo se la recomiendo a todo el mundo. A menudo muchas personas me dicen que no quieren venir porque aquí no hay playas cerca, pero yo les digo: ¿para que quieres playas si aquí tienes ríos, pueblos, piraguas y mucho más? Así los convenzo de que vengan y después no se quieren ir, todos salen encantados. Sin ir más lejos, hace poco vinieron unas amigas y estuvieron llorando en la estación por la pena que les daba irse”, comenta la francesa.

Los motivos que llevan a Fiona a venir todos los veranos son muchos, pero entre ello se destaca la tranquilidad de la ciudad, el bajo coste de la vida y su atractivo turístico “A pesar de ser pequeñita, Salamanca es una ciudad que tiene mucho por ver y es muy económica. Para nosotros los estudiantes, que buscamos lugares baratos para vacacionar, es ideal. Y, aún cuando aquí dicen que en verano no pasa nada, a mí me parece que siempre hay algo por hacer. Incluso mis amigos siempre que vienen me dicen que es una ciudad con mucha fiesta. Aunque no lo parezca, Salamanca se mueve. Yo cuando vengo siempre estoy muy a gusto y tranquila, nunca me aburro. Me parece una ciudad tranquila, pero que también vive”, confiesa Endredi.

Además de todos estos aspectos positivos de la ciudad, la joven señala que lo que más le gusta de Salamanca es su gente: “Aquí la mayoría de las personas son muy simpáticas. Te hablan y te ayudan enseguida. Yo vivo en Burdeos y allá las cosas no son así. En Francia las personas están más amargadas y son menos abiertas. Aquí la gente es más simpática, todo es mucho más barato y siempre hay cosas para hacer, por eso me gusta tanto venir”.

Para Fiona, Salamanca siempre es una buena opción para una escapada. Lo único que la joven ve como algo negativo de la ciudad es que el calor es más intenso que en su lugar de residencia habitual. Sin embargo, con el buen humor que le caracteriza, Fiona señala que eso no es un mayor problema para ella: “El calor de aquí a mí no me molesta porque es un calor seco. Es verdad que si no tienes piscina te asas un poco, pero también hay piscinas municipales o puedes coger el coche e irte a ríos o piscinas naturales. Es cuestión de ser creativo ”.