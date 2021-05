La fórmula mixta en los consultorios, un “engaño” para los pacientes

Presentarse en el centro de salud sin antes haber mantenido una consulta telefónica está lejos de ser una realidad. Pacientes salmantinos de los consultorios de la capital mostraban su “desconcierto” ante la fórmula mixta planteada por la Consejería de Sanidad: será el propio paciente el que decida si quiere ser atendido por teléfono o presencialmente y con la máxima de que haya los huecos permitidos ese día para la presencialidad del 50% —si todos los pacientes optaran por esta fórmula tendrían que esperar a los días siguientes—.

Esta es una de las razones que los usuarios veían como “un sinsentido”. “¿Cómo voy a saber si el dolor de cabeza es grave o se arregla con paracetamol si el médico no me está consultando?”, lamentaba Dori Martín, a las puertas del consultorio de La Alamedilla. La mejora de la situación había hecho pensar que permitiría la presencialidad absoluta, una situación que, aunque mejorará, todavía queda lejos de ser una realidad. Hasta ahora el doble filtro —primero telefónico para la atención en el centro de salud, posteriormente la llamada del médico y ya si lo consideraba la atención presencial— se ha convertido en una dificultad muy importante para los pacientes, sobre todo los de mayor edad. El presidente de la Federación de Mayores de Salamanca, Francisco Gómez, reclama que el sistema tenga una “presencialidad total”, al igual que la federación vecinal. “Necesitamos que desaparezca la parte telefónica porque sobre todo los mayores de más edad siguen sin aclararse y ellos no pueden decidir si lo que les ocurre es grave, o se puede solucionar por teléfono”, detalla.

Por ello, pide que al menos con las personas mayores se eliminen todos los filtros y vuelva la situación a la normalidad. “La presencialidad debería ser absoluta para las personas más mayores fundamentalmente porque tanto los sanitarios como nosotros estamos todos ya vacunados y se corren menos riesgos”, incidió.