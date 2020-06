“Excursiones con niños por Castilla y León” (Desnivel, 2020) no solo es un reflejo de las vivencias en la naturaleza de esta familia salmantina, es sobre todo un viaje por los espectaculares parajes naturales que ofrece la Región. Y todo ello con las explicaciones precisas para que los niños puedan iniciarse en esta actividad. Desde consejos sobre cómo preparar la mochila, pasando por indicaciones de primeros auxilios hasta cómo orientarse en el campo. “Cuando salimos con los niños al campo o a la montaña, pocas veces coincidimos con otras familias que estén realizando el mismo recorrido, y mucho menos, si los niños tienen corta edad. Esto no ocurre en otros lugares como en el norte de España, Francia o Italia donde las salidas a la montaña son una práctica habitual desde edades muy tempranas. Con esta guía nos gustaría contribuir a iniciativas de ocio saludable y educativo para los niños y brindar tiempo de calidad de convivencia en familia, porque pensamos que la montaña es una escuela sin barreras y que ofrece numerosas experiencias inolvidables”, aseguran Manuel y Ana Elvira.

Esta familia salmantina ya venía haciendo un importante trabajo de difusión del senderismo en su blog de viajes “Mi familia viajera”. Pero ahora ha querido dar el salto al papel con “Excursiones con niños por Castilla y León”. La obra recoge 41 rutas de diferentes niveles que pueden ser realizadas por los más pequeños. A la hora de realizar la selección de estos itinerarios Manuel y Ana han primado “además de la belleza del entorno, que las excursiones sean accesibles para todo tipo de familias”. “Si la ruta lo permite se especifica en la guía variantes del recorrido para que pueda ser realizado tanto por niños pequeños como por adolescentes. Además, hemos elegido aquellas que ofrecen estímulos variados para los niños e intentado que sean circulares, en lugar de lineales”, afirman.

En lo que se refiere a la provincia de Salamanca, esta familia se ha quedado con cinco rutas muy populares y de gran belleza: la Peña Negra en la Sierra de Béjar; el Camino del Agua y el Camino de las Raíces en la Sierra de Francia; y el mirador del Picón de Felipe y la cascada del Pozo Airón, en las Arribes del Duero.

El libro es sobre todo el impulso que necesitan muchos padres para dar ese salto a la naturaleza. Para cambiar el asfalto por los bosques y montes y que los niños tengan ese contacto con el medio que la urbe no permite. Manuel y Ana Elvira ofrecen estos consejos para aquellos que tengan ganas de iniciarse en la práctica del senderismo: “Entendemos que iniciarse en esta actividad pueda crear incertidumbre en los padres, sobre todo, si los niños son pequeños. Pero el mejor consejo que podemos darles es que disfruten del tiempo juntos, sin prisas y sin marcarse objetivos. No ser ambiciosos con la primera ruta elegida y primar que los niños disfruten de la experiencia, que puedan jugar y vayan a su ritmo, explorando todo lo que la naturaleza les ofrece, no importa si la ruta no se finaliza. La primera salida debe ser un éxito y debe dejar a todos con ganas de más”.

Manuel y Ana Elvira tienen sus trucos para animar a sus hijos cuando la ruta se pone cuesta arriba. “Cuando vemos que el ánimo decae o que el recorrido es un poco duro, inventamos historias, planteamos retos o creamos expectativas de lo que nos espera más adelante, cantamos canciones y le damos protagonismo al niño. A veces con cambiar el ritmo y dejar que corran un poco, trepen a un árbol o se mojen los pies en un arroyo, es suficiente para que carguen de nuevo las pilas y caminen como unos campeones”, afirman.