La familia salmantina confinada con sus nueve hijos y el abuelo

“En este pueblo no hay supermercado ni farmacia, solo un bar que está cerrado y tengo que ir a hacer la compra a Benavente una vez a la semana. Entre fruta, verdura, carne, leche, yogures y otros productos necesarios para la subsistencia me gasto todas las semanas alrededor de 350 euros”, asegura Juan Carlos, empleado de una tienda de colchones que estos días ha tenido que cerrar sus puertas. “Cuando decretaron el confinamiento lo primero que se te viene a la cabeza es el trabajo, ya que nosotros vivimos al día y el negocio lo tengo en un local de alquiler”, comenta.

Repartidos en cuatro habitaciones el matrimonio convive junto al abuelo y María del Pilar (22 años), Loreto (21), María del Carmen (19), Miguel (18), Sara María (16), David (15), Juan Carlos (13), Lydia María (10) y, la más pequeña de todos, Graciela María, de cuatro años. “La casa no es muy grande pero sí mayor que la de Salamanca, que tiene 90 metros cuadrados. Ahora tenemos una habitación para el abuelo, otra para los tres chicos, otra para las tres chicas y nosotros dormimos en el nuestro con las tres más pequeñas”, explica Juan Carlos.

Después de cargar con un sinfín de bolsas y con la nevera llena, llega la hora de ponerse a los fogones. “Aprovechamos ese tiempo para estar todos juntos, preparamos la comida, la cena, entre todos ponemos la mesa... También nos repartimos las tareas de la casa, unos se encargan de los baños, otros de arreglar el salón, barrer, fregar... Lo que haga falta”.

Pero si hay un momento del día en el que disfrutan de estar en familia es por las tardes. “Después de comer los más pequeños ven la tele, otros juegan y algunos descansan. Más tarde hacemos un poco de ejercicio y o bien nos ponemos algún tutorial de gimnasia o salimos a dar un pequeño paseo por el patio y el huerto. Antes de la cena solemos jugar a la escoba, el tute, al monopoli, o a algún pasatiempo de autodefinidos”.

Sin embargo, ya son muchos días confinados y la convivencia no resulta tan sencilla en una familia tan numerosa. “Ya nos vamos cansando de estar encerrados. Aunque intentamos llevarlo lo mejor posible, salen los típicos roces entre los chicos. Que si uno pasa al lado del otro y le toca, o juega con él y al otro no le gusta, protestan...”. Con el agradecimiento de pasar estas semanas con salud y tras la probable ampliación del estado de alarma, este matrimonio aún tiene tiempo para sacarse un as de la manga y exprimir su imaginación para seguir haciendo de esta casa un hogar lleno de diversión.