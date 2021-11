La extensa colección de este salmantino sobre los Beatles

En su propiedad constan unas 3.500 piezas del grupo de música “aunque es difícil establecer un número concreto”, comenta. Entre los objetos se esconden discos, ropa y trajes de conciertos, complementos, muñecos, libros, revistas, películas, merchandising... “Me di cuenta que estaba empezando a ser coleccionista cuando tenía mucho material relacionado con ellos y poco espacio en mi habitación”, cuenta.

Para José Ángel Martín hay tres tesoros valiosos entre la colección. “Live in Japan”, un libro firmado por George Harrison de principios de los 90; “Another Day in the Life”, otro libro que contiene el autógrafo de Ringo Starr; y un ladrillo original de The Cavern, el club donde tocaron unas 300 veces. “Cavern Club se demolió en los años 80 y se pusieron a la venta 5.000 ladrillos. Yo pagué 220 euros por uno de ellos, pero actualmente están valorados entre 600 y 1.000 euros”, explica el coleccionista.

Muchas piezas las ha conseguido gracias a internet y cada una de ellas va acompañada de su certificado de autenticidad. “Hoy en día es fácil encontrar los objetos, pero sus precios son muy elevados porque es un grupo caro para hacer coleccionismo”, lamenta el aficionado. Actualmente, José Ángel Martín posee una habitación exclusiva para exponer la mitad de la colección, lo demás lo tiene guardado en cajas. “A la vista solo hay unas 1.500 piezas entre la habitación, el pasillo y el salón, lo demás es imposible porque no tengo más sitio”, expresa.

El seguidor de la banda ha viajado a Liverpool, la ciudad natal de los integrantes, para visitar sus casas, el Cavern Club o los sitios que frecuentaban los artistas. “También he bebido cerveza en los locales donde ellos lo hacían”, manifiesta.

La afición de José Ángel no solo se queda en coleccionar, también es autor del podcast, “Strawberry Fields Radio Beatles”. Los programas se dividen en varias secciones donde cuenta la historia del grupo, las noticias del momento o las efemérides del día que coinciden con la publicación del podcast. En otra recopila las apariciones de ellos en la BBC y también se centra en las carreras en solitario de cada uno de los artistas. “Acabo de estrenar la segunda temporada del podcast. Empecé hace siete años en la radio, pero por razones de trabajo me vi obligado a hacerlo desde casa y en podcast”, dice el editor.