La exposición salmantina con obras creadas durante el confinamiento

Con el deseo de dejar atrás la pandemia, la sala de exposiciones de la Salina en la calle San Pablo abre hasta el 3 de abril una muestra con 35 artistas salmantinos o con una importante vinculación de la provincia.

Como dijo Javier Iglesias, presidente de la Diputación, es una muestra que refleja la producción artística de estos autores durante uno de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente, la pandemia por covid, y especialmente durante el confinamiento.

Los autores, que en el catálogo incluyen un pequeño texto junto con las obras seleccionadas, expresan junto con las pinturas, los sentimientos que experimentaron durante el proceso de producción de su obra. La exposición comisariada por Eduardo Azofra y Chema Sánchez reúne obras de Andrés Alén, Bogdan Chaikovsvyi, Carlos Civieta, Uje Civieta, Belén Cobaleda, Mario Criado, Alfonso Cuñado, Amable Diego, Marín Cayetano García, Carlos García, Luis de Horna, Ángel Luis Iglesias, Juan Francisco Pro, Florencio Maíllo, Elisabeth Martín, Ricardo Martín, Francisco Tomás Medina, Alejandro Mesonero, Graciliano Montero, Isidoro Moreno, José Antonio Muñoz, Chema Navares, María Salud Parada, Malocha Pombo, Jerónimo Prieto, Maite Rodríguez, Aída Rubio, Eusebio Sánchez, Juan José Sánchez, José Manuel Sánchez, Miguel Elías Sánchez, Fernando Segovia, Antonio Varas, Ignacio Villar y Savladro Yañez.

El catálogo se abre con una cita de Andréi Tarkovski: “El artista existe solo porque el mundo no es perfecto (...) si el mundo fuera perfecto, no haría falta ningún tipo de arte, el hombre no buscaría armonía en algo diferente, ya que viviría de forma armónica”.