La exposición que relata la Semana Santa salmantina en maquetas

Antonio Núñez Expósito es un amante declarado de la Semana Santa. Hace tres años, decidió llevar su pasión más allá y adquirir una peculiar afición: reinterpretar pasos de Semana Santa en miniatura. Sus manualidades se han expuesto, por segundo año consecutivo, en la cadena de supermercados E.Leclerc.

El pasado año fueron siete los pasos expuestos, que este año ascienden a once. Cinco de ellos son de Salamanca: El Santísimo Cristo de la Liberación de la Hermandad del Amor y de la Paz, El Cristo de la Luz y Nuestra Señora de la Sabiduría, de la Hermandad Universitaria, El Cristo de la Vela y Nuestra Señora del Silencio, de la Hermandad del Silencio y La Piedad, de la Hermandad Dominicana.

“Hay que poner en valor y ensalzar lo que tenemos. Cada uno pone el granito de arena a su manera”, comenzó explicando el artista. El primer paso salmantino que realizó fue el de La Piedad. “Tengo una especial devoción a la talla, de todas las que hay en Salamanca es la que más me emociona”, afirma. Realizar cada uno de los pasos lleva a Antonio más de tres meses: “Siempre tienes poco tiempo y esto es una afición para mis ratos libres. Para cualquiera de ellas he tardado entre tres y cuatro meses. Las figuras las hago a mano con arcilla y las pintó. Luego organizo las telas, la pasamanería, la madera y el resto de elementos que utilizo”, explicó. Aunque el proceso es complejo, los resultados siempre asombran a su público, familiares y amigos cercanos: “Lo primero que tienes que generar es la idea y el proyecto. Suelo dibujar a mano alzada lo que quiero y a partir de ahí empiezo a trabajar. A medida que pasa el tiempo, la idea va madurando sola”, afirmó.

Actualmente ha realizado veintidos pasos de Salamanca y Andalucía. También ha hecho varias donaciones. “Para mi son como hijos, algunos los he regalado o donado. Me hace muy feliz siempre ver el resultado”, reconoció. Las muestras de cariño que recibió en su anterior exposición y las que recibe este año, llegan a él por todo tipo de canales: “Recibo muchas felicitaciones, no solo en persona, también por facebook. También me llegan ideas y solicitudes para próximos proyectos”. Actualmente está trabajando tres proyectos nuevos, que se expondrán en futuras ocasiones. Uno de ellos será Nuestro Padre Jesús Flagelado.