La experiencia vital de García Vidal, exdirector de la Joven Orquesta Ciudad de Salamanca, en un libro

Ignacio García Vidal, que dirigió la Joven Orquesta Ciudad de Salamanca entre 2001 y 2010, ha publicado en Argentina “Cartas a un joven director de orquesta”, que en febrero llegará a nuestro país. Y los días 17 y 24 de domingo se volverá a emitir en La 2 el Concierto Gala de Música de Cine Español, presentada por Elena Sánchez, donde el musicólogo llevó la batuta en una velada con la Orquesta y Coro de RTVE con un programa con composiciones de Iván Palomares, Alejandro Amenábar (“Mientras dure la guerra”), Pascal Gaigne, Vanessa Garde y Arturo Cardelús.

“Fue muy reconfortante”, explica García Vidal, “terminar el año con una orquesta de ese nivel, empaque y profesionalidad. El concierto ya se emitió el día de Navidad y ha tenido una enorme visibilidad. En un momento de incertidumbre hemos seguido trabajando y hemos apostado por la música de compositores españoles para el cine. Pero aquella semana fue difícil porque sentíamos que en cualquier momento todo se podía caer si alguien daba positivo o estaba en contacto con un positivo. Era vivir en la fragilidad de ir pisando un campo de minas, y se desplegó gran cantidad de energía y esfuerzo. Personalmente, fue gratificante volver a dirigir a la Orquesta de RTVE, que me ha contratado de nuevo para otro concierto en junio”.

Y ya se encuentra en los escaparates de Buenos Aires el libro de García Vidal “Cartas a un joven director de orquesta”. “Ha surgido en 2020, un año tan dramático y escaso de ilusiones”, relata el autor. “Para mí el 2020 ha tenido muchos momentos de silencio. Del silencio surge la reflexión y el pensamiento. Haber terminado un año tan estéril e improductivo con un libro, algo tan fértil y que mira al futuro, me hace muy feliz”.

Está prologado por Claudio Espector, el fundador y creador del programa de orquestas infantiles y juveniles de Argentina, que habla de la rebeldía de García Vidal. A las nueve cartas del libro de 84 páginas le precede un prefacio “donde hablo de que me doy cuenta de que ya no soy un joven director de orquesta porque hay quienes están empezando este camino y me piden charlar o tomar una clase para conocer mi experiencia. Eso es algo real: he tomado muchos cafés con muchos jóvenes directores y directoras de orquesta. Es un mundo muy competitivo y agresivo, muy individualista”. “En esas nueve cartas se habla de lo que le va a pasar a un joven director o directora de orquesta en sus primeros años de recorrido profesional. Hablo desde aspectos técnicos, como la tipología de los directores que existen, hasta cómo superar la frustración y gestionar el trabajo en grupo (con diferentes tipos humanos). Y al final, me doy cuenta de que también escribo el libro al joven director Ignacio García Vidal que estaba en Salamanca en 1998 y 1999, con 21 y 22 años, que empezaba a dirigir y tenía mil dudas e incertidumbres, pero a la vez mucha avidez por crecer. Hay pinceladas de mi experiencia, pero no es una autobiografía. Y parte de una vocación muy pedagógica, con una lectura dirigida a cualquier melómano y también a cualquiera que tenga interés por cómo hace un director de orquesta para organizarse”, explica el musicólogo.

Asegura Ignacio García Vidal que un artista que se dedica a la música clásica es un superviviente. Y ¿cómo lidia con la frustración? “Ese capítulo”, rememora el musicólogo formado en la Universidad de Salamanca, “lo escribí en lo más hondo del confinamiento. Sentía la frustración de que se me habían cancelado 45 conciertos con 12 orquestas de países diferentes. Cualquier persona que quiera vivir del arte está acostumbrada a convivir con la frustración: proyectos que se caen, la infravaloración que se tiene del arte y la cultura, las pocas opciones profesionales.. O no tener derecho a paro: Si me pongo enfermo, dejo de trabajar y dejo de ingresar para mantener a mi familia”. “Por eso hablo”, añade, “de contextualizar y relativizar. Si entramos en un bucle de frustración por lo mal que ha ido el 2020 es un error; hay que reservar energías para resolver todas las batallas que nos quedan pendientes. ¿Estás frustrado porque te han suspendido 45 conciertos? El problema no es tuyo; es global. No te hagas responsable de lo que no te compete. Y recuerda quién eres. 2020 ha sido desastroso, pero yo no soy el 2020; vengo de 24 años de carrera y he dirigido muchos conciertos con muy buenas orquestas, que quieren volver a contratarme. Por eso me digo: 2020 es un bache en el camino y de esta vamos a salir. Porque si me centro solo en los problemas de hoy, entro en depresión severa: no hay luz al final del túnel. Como seres humanos, también hemos tenido nuestros éxitos. Y como decía Pepe Mújica, el expresidente de Uruguay, el éxito no es ganar mucho dinero o ser muy famoso; el éxito es ser capaz de levantarte cada vez que caes. La frustración se supera valorando quién eres en el cómputo general de tu vida”.

García Vidal tiene este mes cinco conciertos por las islas Canarias y, como ha sucedido en Casa Mediterráneo, comprobará que ya no hay ni una tos entre el público y que los aplausos son diferentes.

“Lo importante”, asegura, “es que si ahora van 200 personas a un concierto son 200 motivos para seguir trabajando. En Casa Mediterráneo, donde yo hacía conciertos con 1.000 personas, había 140, que era el 100% del aforo. Pero los aplausos eran diferentes. De gente emocionada, que te tira besos, que es algo que no me había pasado en la vida. De personas que te saludan con la mano en el corazón y te dicen “gracias por ser músico”, que va más allá de las gracias por un concierto donde le curas con tu música. Estoy recibiendo ahora mucho cariño. A lo mejor convertimos en sagrado lo que siempre fue sagrado: el arte y la cultura, disfrutando el Carpe Diem. Sería fantástico que el mundo le dijera al arte: gracias por existir”.