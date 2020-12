La experiencia de los enfermeros salmantinos que se han marchado al extranjero: “Quiero volver pero no con contratos de meses”

En Reino Unido trabaja en una UCI y al llegar a Salamanca está en la del Hospital Clínico. También la gestión de la pandemia a nivel hospitalario es muy diferente. “La organización allí me parece que ha sido mejor que aquí. Para empezar los grupos de UCI, aquí sin haber pisado UCI se ha metido a gente y se les ha dado hasta cuatro pacientes o más. Allí la ratio se intenta que sea uno a uno y si son dos con mucha disculpa. Organizan mejor y acorde a los conocimientos y si no los tienen, ponen a tu disposición formación”, comenta Julia Ferreira.

Aunque Julia Ferreira está contenta de poder estar de nuevo en casa, lamenta que en España no se cuide más a los profesionales: “Salimos bastante mejor preparados que los estudiantes de Reino Unido, pero aquí sales y no hay promoción de la enfermería, mientras que en Inglaterra se crece mucho como profesional, se promueve que avances en tu carrera, sin presionarte, te facilitan que hagas cursos y vayas añadiendo currículo para promocionar y subir de escalafón”.

Manuel Martín del Cañizo trabaja como terapeuta ocupacional en Reino Unido. Lleva cinco años en el país británico y, aunque reconoce que le gustaría volver a asentarse en España, ahora mismo no se lo plantea porque las condiciones laborales actuales no le convencen. “Dudo mucho que ahora mismo un médico se vuelva a España con la situación tan precaria que hay. Sé de enfermeros que han regresado, pero yo no me lo planteo. Regresar con unas condiciones en las que no tenga un contrato fijo ni un salario mensual regular y depender de hacer un montón de papeleos para tener una plaza, eso no es calidad de vida”, comenta Manuel Martín.

Ya sea con o sin plan de retorno este joven no piensa regresar en los próximos años. Hace 5 que decidió dar el salto y marcharse a Reino Unido. Buscó trabajo en España, pero solo consiguió contratos de dos semanas, 10 horas, en residencias de mayores, así que decidió marcharse en busca de un futuro mejor y de estabilidad. “Lo que pensé que era una oportunidad fue un engaño y en lugar de trabajar como terapeuta ocupacional comencé trabajando de auxiliar de enfermería”, reconoce y recuerda: “Éramos un grupo de ocho españoles y teníamos que ir por casa de los pacientes, 20-25 personas al día”. Una mala experiencia que duró poco ya que pronto encontró trabajó en una residencia de mayores y al año de llegar tuvo su primera oportunidad como terapeuta ocupacional en un hospital. En la actualidad reconoce sentirse muy contento. “Tengo muy buen trabajo, me han ascendido y soy ‘team leader’ en cuidados intensivos en el Imperial College de Londres, así que mis circunstancias profesionales han cambiado y creo que me quedan unos años hasta que vea cómo está la situación en España y decida tomar la iniciativa de abrir una clínica u otra cosa”, explica.

Aunque está feliz en Londres, Manuel Martín reconoce que le gustaría estar cerca de la familia y de los amigos, pero, insiste: “No me quiero ir con una mano delante y otra detrás, para que me hagan un contrato de dos meses y luego cambiar otra vez y estar de un sitio para otro”. En un principio iba a venir en Navidad, pero ha anulado el viaje ya que eran solo seis días y muchos gastos con dos PCR de por medio, una para entrar en España y otra en Reino Unido.