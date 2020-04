La exitosa fórmula del Hospital de Salamanca para dar ‘oxígeno’ a la UCI

La apuesta del Hospital de Salamanca por la ventilación no invasiva ha sido una de las claves de que las ucis extendidas no hayan llegado a colapsar durante el pico de la epidemia del COVID.

La ventilación no invasiva se utiliza en los pacientes con un nivel de gravedad intermedio entre la UCI y la planta de hospitalización. Los neumólogos Amparo Sánchez y Sergio Cadenas, responsables de la UCRI (Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios) de Salamanca, explican su funcionamiento. “La ventilación no invasiva evita la intubación y las complicaciones derivadas de ésta. El paciente está conectado a un respirador a través de una máscara -que, normalmente, cubre nariz y boca-, una tubuladora y un filtro antibacteriano y antivírico”, explican. Se trata, aclaran, de un tratamiento que ya se utilizaba de manera habitual en Neumología para personas con EPOC y otras enfermedades ventilatorias obstructivas.

Se ubica en la quinta planta del Clínico y disponía de cuatro camas. Ahora esa área se dedica en exclusiva a los enfermos COVID y se han diferenciado dos espacios: un área de ventilación no invasiva que ha pasado de 4 camas a 12, y otras 16 camas dedicadas a la atención con distintas modalidades de soportes respiratorios. Cuatro parejas de especialistas para el primer departamento y otros 13 facultativos (neumólogos, internistas, cirujanos, pediatras, dermatólogos, oftalmólogos y un cardiólogo) para el resto.

En plena carrera por hacer provisión de respiradores, la ventilación no invasiva supone un alivio para los centros que la practican. Los neumólogos del CAUSA dejan claro que “este soporte no invasivo no sustituye a la ventilación invasiva, que no debe demorarse en las situaciones más graves, pero en algunos casos sí puede evitarla si se aplica precozmente”. “Ante la no disponibilidad de respiradores puede ayudar a mantener con vida al paciente hasta que se le pueda intubar. Afortunadamente, esta situación no se ha dado en nuestro centro”, apuntan.

Una de las grandes ventajas de estas unidades es que existe un perfil de paciente al que le ‘basta’ con este tipo de ventilación “mientras se resuelve el proceso inflamatorio pulmonar, sin tener que llegar a la intubación orotraqueal”, destacan. ¿Qué sucede en los hospitales que no utilizan estas unidades de gravedad intermedia? Que tienen que ocupar una cama de UCI para este tipo de enfermos.

Otro de los grandes beneficios de este tratamiento es que no es agresivo y se evitan muchas infecciones asociadas a la intubación. “La invasión de las vías aéreas del paciente, la sedación y la aplicación de presión positiva directa altera los mecanismos de defensa del pulmón frente a las infecciones”, explican.