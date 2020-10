La excelente médico a la que tan solo se ‘valora’ como una investigadora más

Tiene un currículum que deja sin aliento, pero se puede dar la paradoja de que estar tan cerca de la excelencia le perjudique.

María Esther Ramos se formó como MIR en Neurología en Salamanca. Realizó un doctorado, una estancia post-doctoral y obtuvo un programa competitivo Río Hortega que, a su vez, le dio acceso a los codiciados Juan Rodés: cientos de médicos destacados de toda España compitiendo para un total de 42 contratos.

“Tengo un contrato competitivo nacional por el que he tenido que superar muchísimos filtros. El Carlos III transfiere el dinero al Hospital y el Hospital me paga como a un médico que hace asistencia clínica como todos los demás, hace guardias como los demás y hace también investigación. El problema es que, en mi caso particular, mi categoría laboral dice ‘contrato de investigación’ y eso no se ajusta a la realidad de mi trabajo”, explica la neuróloga.

Pese a que atiende pacientes como un médico más, su contrato no lo especifica y, por lo tanto, no podría presentarlo para puntuar en una futura oposición.

“Sé que otras neurólogas amigas mías han recibido este mismo contrato, lo desarrollan en Cataluña y allí sí les han contratado con la modalidad de facultativo especialista”, afirma.

La doctora Ramos ha pedido asesoramiento a su sindicato (CESM) y le han explicado que “la mesa sectorial se suele oponer”. “Debo hacer un escrito para exponer mi caso particular y que se valore mi caso particular, pero no de forma general para cualquier beca que se conceda”.

La joven profesional del Hospital reconoce que los sanitarios en su situación se plantean en ocasiones renunciar a lo que tanto trabajo les ha costado: “Si después de todos los filtros que he tenido que pasar no me reconocen esto, me queda la solución de irme a la bolsa de empleo y coger lo primero que me ofrezcan. Luego se preguntan que por qué los investigadores se van de España”, reflexiona.

En Castilla y León solo puede desarrollarse esa plaza en Salamanca porque es el único hospital con un instituto de investigación acreditado por el Carlos III. “Si Castilla y León tiene un instituto como el IBSAL debería estar a la altura de las circunstancias”, apunta la doctora, que además recuerda que “la norma debería ser que todos los médicos tuvieran tiempo protegido para la investigación dentro de sus jornadas, en lugar de ser la excepción o tener que sacarlo de tu tiempo libre”.