La estructura sin futuro olvidada en el Zurguén

La plaza de la Valmuza es uno de los sitios preferidos por los jóvenes del barrio del Zurguén para reunirse cada tarde. Sin embargo, el emplazamiento alberga un inconveniente que los vecinos están cansados de denunciar: el esqueleto de un supuesto local comercial.

El inmueble se construyó con estos fines hace dieciocho años, pero nunca llegó a serlo. Las obras se paralizaron y comenzaron los “dolores de cabeza” para los vecinos del barrio. Desconocen cuál será su futuro.

Carmen Diez, presidenta de la asociación de vecinos Teso-Zurguén, explica que tener un edificio en esas condiciones en el barrio no solo, “estorba a la vista”, sino que supone un inconveniente para los vecinos. “Es una estructura sin terminar, con posibilidades de que la gente entre dentro y en obras”, explica. También hace hincapié en que el inmueble no es solo un peligro para niños, sino también para mayores: “Entran todo tipo de personas, de todas las edades. Hay jóvenes que están dentro algunos ratos y no sabemos ni que están haciendo”, afirma.

La principal preocupación que mantiene en constante incertidumbre a los vecinos de la zona es el riesgo de peligro o accidentes. Ya lo han tapiado varias veces, pero las personas lo rompen y se cuelan: “Esta semana ha estado la empresa ejecutando el cerramiento, que llevaba abierto desde marzo del año pasado”, afirma la presidenta. Aún así, cree firmemente que no durará mucho tiempo: “Pasará como pasa siempre, lo volverán a abrir”. Desde la asociación de vecinos han pedido la caducidad de la licencia de obras, ya que “no se ha seguido ejecutando y a los seis meses debería de haber caducado”.

Los propios vecinos han propuesto en varias ocasiones dar algún uso a el edificio y aportar una solución. “Hemos sugerido que se construya en él un centro cívico, ya que no tenemos en el barrio y nos vendría muy bien”, trasladan desde la asociación. Su principal anhelo es darle una utilidad: “El Zurguén es un barrio joven y nos encantaría dar una utilidad al edificio destinada a ellos, ya que se podrían realizar en él actividades en él de gran interés”, afirman.

Raquel es una vecina que reside en el barrio desde hace tiempo. Hace referencia al mal estado del edificio: “Solo con asomarte un poco ves que está todo hecho una ruina, es lógico porque es un edificio antiguo y en obras”. Reconoce que a día de hoy hay gente que se sigue colando. Tatiana ha vivido en el Zurguén desde hace más de dos décadas. Sugiere también que el inmueble se podría usar para instalar en él una biblioteca: “No hay en nuestro barrio y nos tenemos que ir a estudiar a la Vega o a Salamanca, cuando casi todo el Zurguén somos gente joven”, reconoce.

La empresa es la que tiene la última palabra y, por el momento, no tiene intenciones de darle un futuro a la estructura. Habrá que esperar para saber si lamentablemente cumplirá otra década más, a pesar del rechazo de sus vecinos.