La esperada reforma del degradado mercado de San Bernardo, más cerca

Según apuntan fuentes del Gobierno municipal, los técnicos han descartado que el sótano se convierta en un espacio para ofrecer actividades a los vecinos. Por motivos de salubridad, consideran que esta parte del edificio no debe tener más uso que el de almacén, y es el que finalmente tendrá. No obstante, se habilitarán otras estancias en las plantas superiores para las actividades organizadas por los colectivos vecinales de la zona, apuntan las mismas fuentes.

El Consistorio descarta convertir el sótano en un centro cívico para los vecinos del barrio por sus condiciones poco salubres “Para minimizar al máximo el grado de intervención propuesto, habiéndose estudiado para una posible ejecución por fases para tratar de evitar el cierre completo de la actividad, en prejuicio de alargar el plazo de ejecución de las obras, previsto inicialmente en 16 meses”, señala el proyecto. Dado que la adjudicación de los trabajos no será hasta el próximo año y la duración de la actuación, al menos hasta el verano de 2023 no se habrán completado los trabajos. Sin embargo, no será necesario interrumpir la actividad del centro de abastos, una de las principales preocupaciones de los comerciantes que trabajan diariamente en él.