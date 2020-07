La especialidad del Hospital de Salamanca preferida por los MIR

La primera jornada de elección de plazas MIR se realizó con la prohibición de que puedan acceder al Ministerio las personas con síntomas compatibles con la COVID-19, aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado el período de aislamiento o las que se encuentren en cuarentena por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada, en cuyo caso deberán realizar la solicitud de manera telemática. Además, los candidatos no pudieron entrar acompañadas salvo aquellos que precisen asistencia debidamente justificada; antes de acceder se tomará la temperatura y en caso de ser mayor de 37º no se permitirá el acceso. De la misma forma, se deberán evitar aglomeraciones y la formación de grupos y guardar la distancia de seguridad recomendada. Una serie de normas que no generaron sustos imprevistos en un día que ya de por sí genera nervios entre los médicos.