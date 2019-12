La escuela de judo Seiza de Salamanca, la más agraciada con El Gordo

Histórico sorteo de la Lotería de Navidad para Salamanca. Cuando muchos todavía seguían en la cama, El Gordo más madrugador, el 26590 ha dado por fin a Salamanca lo que llevaba años esperando. 250 décimos vendidos del número en la Administración de Loterías del hipermercado Carrefour de la avenida Agustinos Recoletos que han repartido 100 millones de euros. Mercedes Micó, propietaria del negocio, nos comentaba muy nerviosa y emocionada que la mayor parte del número se había vendido a la Escuela de Judo Seiza, ubicada en la calle Filipinas de la capital. “El resto han sido números sueltos que se han venido este sábado en ventanilla”, aseguraba.

La Escuela de Judo Seiza, ha repartido el 26590 en numerosas participaciones que tienen las familias se sus alumnos y amigos. En total 242 décimos, ya que otros ocho que no vendió los devolvió este sábado a la Administración. Hemos podido hablar con Francisco Valle, el propietario de la escuela que se encontraba desbordado entra llamadas y felicitaciones. “Estaba en la cama cuando ha salido El Gordo y me ha llamado un amigo para avisarme”, ha asegurado visiblemente emocionado. Valle ha confirmado a LA GACETA que cada año compran 5.000 euros del número 26590 y hasta la fecha solo les había tocado un reintegro. “Hemos vendido participaciones de 5 euros, la mayoría entre las familias de los alumnos”, afirma. Muchas de esas participaciones se han repartido en la pescadería Emilio, ubicada en la plaza de La Fuente, por ser propiedad de la familia de un alumno. También se han vendido en la Librería Galería y los bares Mustang (barrio del Oeste) y Las Farolas (Garrido). Francisco Valle asegura que no va a dejar de trabaja porque “ama su trabajo” y disfruta con él.