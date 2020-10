Siete meses después, las clases han regresado esta semana a la Escuela Oficial de Idiomas. Más tarde de lo habitual, debido a que hasta hace unos días no terminaron las pruebas y certificaciones correspondientes al pasado curso. Además, en el caso de algunos grupos de inglés y alemán se va a aplazar unos días más porque todavía no tienen profesor. La necesidad de docentes para cumplir las distancias de seguridad entre alumnos ha vaciado la lista de interinos, razón por la que hay seis clases en Salamanca en las que no hay docente aún asignado, a la espera de que las listas dinámicas de contratación que ha habilitado la Junta —en la que no se necesita disponer del máster de profesorado para dar clase— surtan efecto, a lo que se suma las contrataciones que pueda realizar a través del Ecyl. Se trata de cuatro grupos de inglés y dos de alemán, a cuyos integrantes se les informará de cuándo empiezan la actividad lectiva en cuanto se incorporen sus profesores.

El curso va a estar marcado por la pandemia, más allá de la falta de profesores. El centro ha reducido el número de alumnos por clase, para garantizar el metro y medio de distancia, además de adoptar otras medidas para evitar contagios. Un hecho que ha coincidido en un curso en el que el interés por estudiar idiomas ha aumentado, a excepción del italiano. En el conjunto, las peticiones recibidas por la Escuela superan en un 12% a las de hace un año, pese a que las fechas en las que ha tenido lugar el proceso se retrasaron por la pandemia. El inglés acaparó la mayoría de las peticiones al alcanzar las 913, una subida de un 5%.

El interés en estudiar en la Escuela de Idiomas vuelve a producirse en un contexto de crisis económica. El conocer una lengua extranjera resulta clave en un mercado laboral cada vez más competitivo. También ha ayudado que hay academias de idiomas cuyos locales son pequeños, por lo que el número de estudiantes que pueden acoger respetando la distancia ha disminuido mucho.