La escala salvadora de los bomberos de Salamanca para devolver a su casa a personas con movilidad reducida

Un hijo que reside fuera de Salamanca llama insistentemente a su madre. Esta no le coge el teléfono y el joven recurre a la vecina del tercero. “María baja a casa de mi madre a ver si está bien, que no consigo localizarla”. La mujer, con el juego de llaves que guarda en un cajón, baja apresurada las escaleras y comprueba que la anciana se había caído. Está bien, no tiene ninguna herida, pero no se puede mover. Entre varios vecinos ayudan a la afectada a levantarse e incidente resuelto. Aunque parezca una situación excepcional, el confinamiento ha sacado a la luz un sinfín de casos de ayuda vecinal que, a diario y en silencio, facilitaban el día a día de los compañeros de escalera. Sin embargo ahora, con la prohibición de visitar hogares ajenos, los Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca han duplicado las intervenciones en domicilios de personas con problemas de movilidad. Sobre todo, aquellos que se refiere a ciudadanos con obesidad mórbida.