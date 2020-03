La enfermera salmantina que traslada mensajes de ánimo de los familiares a los ingresados por coronavirus

“Es importante que sepan que no están solos, aunque lo parezca, porque fuera hay mucha gente que los está apoyando y quieren saber de sus hijos y sus nietos; que sepan que nosotros podemos comunicar ese ánimo y ese chute de energía”, explica Andrea que siguió el ejemplo a través de las redes sociales de una sanitaria de Valladolid.

Y es que, según detalla, muchos de los mayores que ingresan no tienen teléfono móvil, ni manera de conectar con el exterior en unos momentos muy duros. “Ya ha habido iniciativas como las cartas, pero me pareció importante que pudiésemos trasladarles de viva voz el mensaje”, subraya.

Los sanitarios tratan a los pacientes completamente protegidos. “Físicamente nos ven los ojos, si no se nos empañan las gafas y poco más, no nos pueden poner cara, aunque nosotros somos muy cariñosos y estamos siempre encima para estar con ellos”, describe la sanitaria que reconoce que también tiene que ser “duro” que las personas ingresadas no puedan ni verles el rostro.

La iniciativa ha surgido de forma espontánea y aún no ha valorado como sería posible la coordinación. “Se podría valorar hacerlo de una manera más organizada y coordinada, porque todos los que trabajamos en el equipo lo que queremos es el bienestar del paciente e infundirles ánimos”, propone Gil.

Desde la cuarentena de su tarde de descanso, antes de que esta mañana comience un nuevo turno refleja un día a día en el que los profesionales sanitarios “no paran”.