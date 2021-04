La encuesta del Ayuntamiento de Salamanca que parecía un timo

Esta semana se comenzó a difundir por las redes sociales el mensaje de una salmantina que advertía de un posible timo. “Tened muchísimo cuidado, esta mañana he recibido una llamada por parte del Ayuntamiento de Salamanca invitándome a una reunión el día 5 de mayo a las 15:00 horas, a la que estábamos invitados un grupo de comerciantes de Salamanca para hablar de la situación del comercio y sobre las iniciativas que podíamos poner en marcha para ayudarnos”, comienza el mensaje público difundido por María Fernández.

“Hasta ahí todo fantástico, agradecidísima y me anoto la cita. Me da todos los datos de la empresa y ahí viene lo bueno: me dice que el Ayuntamiento nos va a bonificar con 80 euros por las molestias y que le dé el número de cuenta”, continúa y comienza a expresar su desconfianza.

“Ya me escama la cosa y le digo que no lo tengo a mano y me dice que sin problema, que me envía un correo electrónico con toda la información para que se lo devuelva con el número de cuenta y.... hasta ahora”, agrega con enfado la empresaria.

“Qué sinvergüenzas y desalmados. Aprovecharse de la dura situación que estamos pasando para intentar timarnos. Cada día pierdo más la confianza en esta sociedad” critica la afectada, agregando el número de teléfono del que le llamaron con prefijo de Madrid para advertir a otras personas en situación similar.

La historia podría coincidir perfectamente con la de una estafa, pero resulta que la historia es tan real como la describe la afectada pero sin ser ningún timo. El Ayuntamiento de Salamanca ha confirmado a este periódico que la concejalía de Promoción Económica está preparando el nuevo Plan de Comercio y para eso ha contratado a una consultora dedicada a realizar encuestas con el fin de entrevistar a 16 comerciantes de Salamanca tanto de productos de consumo frecuente como de poco frecuente, para conocer la realidad del sector y proponer una serie de ideas pegadas a la realidad en ese nuevo Plan de Comercio.

Dicha empresa subcontratada tiene como práctica habitual abonar 80 euros a los encuestados como compensación por la dedicación especial en las dos horas o dos horas y media que dura la entrevista. El error estuvo en que no se avisase previamente a los comerciantes de que iban a participar en esta encuesta; algo que desde ayer ya se ha subsanado tras contactar con las asociaciones del sector.