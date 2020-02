La empresa familiar salmantina que cumple medio siglo ayudando a cumplir sueños

Tiene la familia Hernández Bueno a gala llevar en los genes el negocio de la intermediación en la compra y venta de viviendas. No en vano fue Tomás Hernández Vicente, a quien podríamos referirnos como el abuelo de la saga, quien se convirtió allá por 1955 en el primer presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Salamanca. Quince años después, su hijo José Hernández Bueno comenzaría a ejercer la actividad iniciando la historia de Inmobiliaria Hernández Bueno. Una empresa salmantina con solera que ahora celebra su 50 aniversario. “Fue en el año 70 cuando mi padre se sacó el título de agente de la propiedad inmobiliaria y comenzó a ejercer la actividad. Y en 1976 me lo saqué yo y comencé la andadura junto a mi padre”. Así lo recuerda Jaime Hernández Bueno Martín, hijo del fundador y continuador de la actividad que desde hace unos años vive una segunda transición en favor de su propio hijo, Jaime Hernández Bueno Aboy. La cuarta generación de agentes de la propiedad inmobiliaria ya está al mando del negocio. Pero volvamos a los inicios en los recuerdos de Jaime padre. “Al principio trabajábamos en la casa familiar del la calle Prior, esquina a Juan del Rey. Mi padre ‘pateaba’ la calle y yo me entretenía haciendo dibujos en casa junto al teléfono esperando llamadas”, recuerda sonriente. “Por entonces este era un negocio que no se conocía, no existía la intermediación”.

“En el escaparate teníamos cuatro o cinco pisos para vender, no más, y los carteles los hacía yo a mano”

Una carnicería que se puso en traspaso en el número 16 de Prior marcó el despegue del negocio. Corría 1976. “Nos pareció buena idea venir a una planta baja. El local lo decoró Ambrosio Delgado y quedó precioso”. Los inicios de la primera inmobiliaria de Salamanca que abría en una planta baja no fueron fáciles —”en el escaparate teníamos cuatro o cinco pisos para vender, no más, y los carteles los hacía yo a mano”—, pero pronto llegaron los resultados. Con “seguridad, seriedad y discreción”, el lema del negocio, Inmobiliaria Hernández Bueno inició su viaje impulsado por los momentos de economía boyante y soslayando los temporales de las sucesivas crisis. Por él fueron pasando temporalmente algunos de los cinco hermanos de Jaime, pero sólo éste permaneció junto a su padre al timón de una empresa que fue incorporando plantilla y fortaleciendo su presencia en el mercado inmobiliario, al tiempo que Jaime iba asumiendo responsabilidades hasta terminar comprando la parte de su padre José. La tercera generación, encarnada en Jaime Hernández Bueno Aboy, se incorporó a la empresa en 2008 para la satisfacción y el orgullo de su padre y de su abuelo. “Desde siempre me gustaba estar por aquí con ellos”, cuenta. Tras estudiar Administración y Dirección de Empresas y después de un año de formación en el Reino Unido, se incorporó a la inmobiliaria desde abajo , colgando carteles y haciendo fotos a pisos... en lo más duro de la crisis. “Para él ha sido todo un master”, apunta su padre con orgullo. Actualmente, Jaime hijo ya dirige el negocio y es su padre quien prepara su retiro. La empresa familiar se renueva otra vez.

“La gente adoraba a mi padre”

Un retrato de José Hernández Bueno, fundador de la empresa familiar, preside el despacho de gerencia. “Era un hombre supercampechano, supersimpático y supertrabajador. Y sobre todo, buena persona”, recuerda con cariño su hijo Jaime. “La gente le adoraba. Y en esta profesión no es fácil encontrar gente así”. Prueba de su carácter afable es que entre intensa actividad profesional tuvo tiempo de publicar dos libros de chistes, según recuerda su nieto. Entre las características que definían la personalidad de José Hernández Bueno, su sucesor subraya un rasgo concreto: “le encantaban los retos: le recuerdo yendo puerta a puerta a convencer a todos los inquilinos de un inmueble que le habían encomendado vender... Y con 84 años seguía viniendo todos los días a la oficina a ver qué se cocía. Siempre estuvo muy orgulloso del trabajo que se realizó aquí”.

“Entran como clientes, salen como amigos”

A Jaime padre le gusta esa imagen del barco que aprovecha los buenos vientos y esquiva las tormentas. Hoy en día y en lo que se refiere al sector inmobiliario, cree que seguimos sin escapar del último temporal. Padre e hijo coinciden. “Antes se podría decir que las casas se vendían solas. Yo —dice Jaime padre— he conocido varias crisis, pero duraban año y medio y luego se remontaba y se seguía adelante. Pero una crisis como esta no se conocía y a día de hoy no vemos que tenga fin”. Su hijo, actual director gerente de la inmobiliaria, subraya la fuga de gente joven de Salamanca como las gran lacra socioeconómica que sufre la provincia. “En Salamanca hay gente joven, sí, pero hasta los 22 años. Si se van, no van a comprar pisos. El problema es a largo plazo: ¿Quién se va a quedar por aquí? Para capear el temporal. Inmobiliaria Hernández Bueno plantea apuestas decididas e irrenunciables por aspectos que consideran básicos: la formación constante, la relación de confianza con el cliente y la profesionalidad. La empresa se subió al barco de la tecnología del sector incorporando a su gestión un potente software especializado con el que accede a formación continuada mediante videoconferencias en las que intercambian novedades y experiencias con otras empresas de toda España, además de material didáctico, información actualizada del parque de viviendas y resúmenes de prensa.

“Al recibir a un cliente, queremos que tenga la certeza de que está tratando con un profesional”