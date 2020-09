La empleada de una residencia denuncia que trabajó 5 días tras dar positivo un compañero

Era el primer día que pisaba la calle después de una semana aislada sin saber si estaba contagiada porque no le habían hecho la primera PCR, tal y como establece el protocolo del Ministerio de Sanidad. Así lo confesó este lunes la trabajadora de una residencia de Salamanca en la cola del Car-COVID de La Alamedilla, donde acudió para someterse a la prueba que confirme la enfermedad 10 días después de tener contacto con un compañero que dio positivo.

“Si doy negativo, vuelvo a trabajar”, aseguró con cierta esperanza y sin dar su nombre para evitar problemas, porque su caso hace agua por varias partes.

“Estuve en contacto con el compañero el viernes 21 y hasta el miércoles 26 no nos llamaron para aislarnos. Primero me dijeron que llamara a la mutua y allí, que contactara con el médico de cabecera, que ya me dio la baja hasta que se confirme el negativo en esta PCR”, relata la mujer, que hasta ahora no ha presentado síntomas.

“El lunes debieron hacernos a todos las pruebas para no extender el virus, pero hasta el miércoles no nos dijeron nada”. Reconoce que en cuanto pudo se aisló, pero se encoge de hombros tras preguntarle si cree que sus contactos han podido extender el virus en este tiempo si se confirma que tiene coronavirus, ya que en estos 10 días han hecho vida normal.