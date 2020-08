La educación especial, con 1.118 alumnos en Salamanca, pide enfermera en colegios y más personal

Si el nuevo curso escolar marcado por la pandemia ya se presenta lleno de incertidumbres para las familias de los escolares, en este escenario las dificultades se acrecentan para aquellos alumnos con discapacidades. Salamanca es la segunda provincia de Castilla y León con más alumnado que precisa de una atención educativa especial, en total 1.118 escolares (el 13,8% de la Región) con discapacidades intelectual, motora, auditiva y visual, así como autismo, problemas de conducta, retraso madurativo y trastornos del desarrollo del lenguaje. Son alumnos que se encuentran integrados en clases ordinarias o bien se escolarizan en centros de educación especial, públicos o concertados.

El refuerzo del personal docente y de apoyo, la presencia de al menos un profesional sanitario en el centro y la finanicación necesaria para las nuevas medidas de seguridad e higiene son algunas de las medidas que solicita tanto el colectivo de personas con discapacidad como los centros.

“Somos conscientes de que nuestros hijos, con trastorno del espectro autista, tienen complicado llevar la mascarilla y mantener la distancia, y es verdad que los ratios ayudan y en clases de 5 alumnos estamos más seguros, pero si tuviéramos más ayudas podríamos contratar a profesionales de apoyo en el comedor, de terapia ocupacional... También teníamos una auxiliar de enfermería dos horas y hemos tenido que presentar proyectos a varias fundaciones privadas para ver si podemos poner una enfermera”, explica Carmen Calvo, presidenta de la asociación de autismo Ariadna que cuenta con el colegio “La Cañada”.

“Hubo un tiempo en el que teníamos enfermera en los colegios pero desapareció. Ahora la pagan los padres y madres porque hay niños que toman de 3 a 5 pastillas diarias, con sondas, con picos de fiebre todos los días...”, agrega Juanjo García, director de centros de la asociación Aspace, de quien depende el colegio de educación especial concertado “El Camino”. En este centro ya han comunicado los exigentes protocolos a las familias, con sectorización, circuitos estancos, más turnos de transporte y en comedor y con cribado regular con test de COVID aleatorios y recurrentes a los alumnos, entre otras medidas. “Para estos niños la asistencia al centro es irrenunciable porque de lo contrario afecta a su calidad de vida”, reconoce García.

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) recuerda que a la brecha digital se ha añadido ahora la barrera de la accesibilidad puesto que “la tecnología no se encuentra adaptada para todo el mundo” y “hay estudiantes con discapacidad que no tienen acceso a la misma”. “En caso de repetirse un confinamiento o de tener que formarse de manera telemática, el alumnado no debería encontrarse de nuevo con dificultades para continuar con su aprendizaje”, han asegurado desde Cocemfe, que reclama un Plan de Garantía Educativa para una vuelta a las aulas que no olvide al alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo.