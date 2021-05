La dura trayectoria de este ‘mejicano’ que le ha obligado a reinventarse en Salamanca

Cuando escuchas a Gustavo sabes que sería capaz de vender arena en el desierto. Es un emprendedor nato. Sus 45 años han transcurrido entre España, donde nació y volvió cada año para ver a sus abuelos, y México, donde estudió y desarrolló su carrera después de que sus padres volvieran a cruzar el charco para ganarse la vida cuando apenas superaba los dos años. Licenciado en Ingeniería Electromecánica, además tiene varios másteres en la Universidad Nacional Autónoma de México, la de Berkeley y Texas. Esto le llevó a trabajar en el Ministerio de Innovación azteca durante 14 años, donde llegó a ser director de área.

Los gobiernos cambiaron y al final optó por emprender en una empresa de consultoría para gestionar un fondo de capital de riesgo, su primer emprendimiento. “En el último perdimos 14 millones de euros, producíamos alimentos “bio” con un proceso caro y al final la empresa quedó en stand by, porque necesitábamos más capital”. Le fue bien y se convirtió en diana de las bandas de delincuentes mexicanas, expertas en secuestros y extorsión. Cuando el foco se puso también sobre sus hijos llegó el momento de coger el pasaporte.

“Tengo un tío en Villamayor, que acogió a mi mujer e hijos hasta que encontramos una casa. Durante dos años iba y venía de México”, recuerda Gustavo, casi sin poder hablar por la emoción. Los delincuentes le vaciaron la casa y a finales de 2018 decidió dar carpetazo y establecerse definitivamente en España. Reunió todo el dinero que pudo y creó un restaurante mexicano. “Lo ideal es optar a un empleo de mi perfil, pero la homologación está complicada y pensamos hacer una taquería”.

La abrió en febrero del año pasado, mes y medio antes de la cuarentena. “Aquel tiempo nos fue muy bien, pero cada vez que nos cierran por el covid es como volver a empezar, la gente no sabes si has vuelto a abrir o has desistido”. Apenas ha tenido ayudas porque el negocio tenía menos de un año. Recuerda especialmente el mes en el que tramitó el papeleo para recibir 2.000 euros de las ayudas de la Junta: “Ese mes nos descontaron 2.600 euros en impuestos”.