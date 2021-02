La dura situación de tener cáncer en época de COVID: “Afrontar esta enfermedad entre cuatro paredes es terrible”

Si luchar contra el maldito cáncer es ya de por así cuestión de valientes, hacerlo en medio de una pandemia mundial... Este es el caso de la salmantina Raquel Luis, de 46 años que a comienzos del año pasado recibió el “mazazo” que nadie quiere: fue diagnosticada de cáncer de mama. “Afrontar una enfermedad como esta entre cuatro paredes es terrible. La pandemia está haciendo más duro, si cabe, lidiar con el cáncer”, confiesa esta madre aguerrida tras ya más de 12 meses de batalla.

Aunque en su caso, la operación -doble masectomía bilateral- se produjo antes del comienzo del confinamiento en España, el COVID provocó retrasos en su tratamiento posterior. “El 5 de marzo comencé la quimioterapia. La siguiente sesión la tenía que recibir el 15 y me llamó mi oncólogo que había que posponerla”, recuerda. La recibió una semana más tarde porque “no se podía frenar el tratamiento. El cáncer tampoco frena”, sentencia. “Tuve que convivir con la dureza de recibir los ciclos, no saber si me podía contagiar cada vez que iba al Hospital y encima hacerlo sola, con las defensas muy bajas”, relata.

Entre lo más duro de estos meses, admite que: “Me ha faltado el abrazo de mi madre que está en una residencia y a la que llevo sin abrazar desde febrero de 2020”. Por eso reconoce, que el apoyo psicológico es fundamental para lidiar con esta enfermedad. Ella lo encontró en la AECC, donde estuvo en contacto con otros pacientes y recibió el aliento de las psicólogas de la Asociación en Salamanca, Pilar y Sara y en su hija, de 9 años: “Ha sido mi motor”.

Sin antecedentes genéticos, con un estilo de vida saludable y cumplidora en sus revisiones, el proceso comenzó cuando en mayo de 2019 Raquel observó una retracción en el pezón y a partir de aquí se sucedieron las pruebas -revisiones que recomienda hacer a todas las mujeres- hasta el diagnóstico en enero de 2020. “Al principio te desplomas y a partir de aquí empiezas a aceptar, pero es complicado porque hay muchos cambios importantes. Por ejemplo hay que aprender a vivir con las secuelas físicas en el pecho. No vuelves a ser la misma”.

Raquel es ahora una mujer más fuerte que transmite entereza al otro lado del teléfono: “El final también llega por muy duro que sea. Me lo tomo como una segunda oportunidad que te da la vida. Ahora he cogido el timón de la vida. El cáncer me ha hecho cambiar mis prioridades”. Por ejemplo, se ha apuntado a tiro con arco porque ayuda a la recuperación, ha mejorado su alimentación y sigue trabajando en su bienestar psicológico. “He ido cambiando cosas para seguir adelante”.