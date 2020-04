La dura labor de los transportistas en tiempos de coronavirus: “Es complicado no tener un sitio donde comer”

Y es que si hay algo que tiene claro José María es el peligro al que está expuesto. “Cada vez que salgo me la juego. Esto es la ruleta rusa y nunca sabes si al regresar lo estás llevando a casa. Pero somos un servicio esencial, siempre lo hemos sido... Quizá ahora se nos está valorando más”, apunta.

Tiene 44 años y lleva desde los 21, cuando pudo sacarse el carné, ganándose la vida como transportista, un oficio que ya desempeñó su padre y que estos días se está viendo afectado. “Yo calculo que la actividad habrá bajado un 60%. Antes hacía unos cuatro viajes a la semana y ahora hago un par. También por decisión propia, porque yo soy autónomo y puedo decidir no hacer un porte, principalmente porque me da miedo contagiar a mi mujer o mis hijos ”, relata.

A José María González lo de trabajar de transportista le viene de familia. Su gran devoción son los camiones y pese a que su padre luchó mucho para que se dedicara a otra cosa asegura que en la carretera es feliz. Sin embargo se trata de un oficio “duro” y el estado de alarma no se lo está poniendo nada fácil. “Es complicado no tener un sitio para comer o para tomar un café”, afirma.

Es por eso que nada más enterarse de la situación del país se preocupó para comprar mascarillas. “No fue fácil y gracias a que tengo amigos que me la pudieron proporcionar pero la primera semana fue un caos. Íbamos todos sin ellas pero porque directamente no había y era un peligro”.

Ahora ya tiene todas las medidas de protección y su preocupación diaria, por simple que parezca, es otra: dónde comer. “Parece sencillo pero el hecho de que hayan cerrado todos los sitios donde solíamos comer es una faena. Yo siempre llevo algo de casa en el camión pero no podemos estar todos los días comiendo bocadillos”, lamenta.

En su caso, dice que el hecho de realizar siempre la misma ruta le facilita mucho las cosas a la hora de encontrar un sitio donde parar a alimentarse y descansar un rato pero que hay compañeros que realizan rutas internacionales que lo tienen verdaderamente complicado. “Mi trayecto es de cinco horas y media y hago una parada de unos 45 minutos, que es lo que marca el tacógrafo. Siempre paraba en un pueblo de Palencia pero ahora estos días he tenido que cambiar. Por suerte he encontrado un sitio en el Puerto de la Brújula (Burgos) que, aunque está cerrado, llamas por teléfono y ofrecen comida a camioneros”. Eso sí, con todas las precauciones posibles. “Nos habilitan una sala y comemos con mucha separación. Así nos vamos apañando, no queda otra”.

De la misma forma, José María González explica que su sector lo tiene muy complicado estos días a la hora de encontrar un sitio de descanso. “Yo por ejemplo solo duermo una noche fuera y habitualmente siempre lo hago en el camión y estoy acostumbrado pero otros conductores pasan semanas viajando”, apunta.