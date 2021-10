La doctora salmantina que une la Medicina con la escritura

La doctora Macarena Hernández Prieto ingresará este jueves en la Asociación Española de Médicos Escritores y Artistas (Asemeya) en una ceremonia en el Colegio de Médicos (19:30 h.) Ha ido cultivando en la escritura todo tipo de temáticas hasta especializarse en los relatos cortos.

–¿Qué supone la entrada en la Asociación de Médicos Escritores y Artistas?

–Me supone una satisfacción muy grande indudablemente y todo un honor. A mí me ha gustado siempre escribir y creo que para cualquier médico que se dedica a una actividad humanística, al margen de la Medicina, es una ocasión especial que hay que agradecer muchísimo.

–Aparentemente son disciplinas antagónicas pero es cada vez más habitual ver médicos en disciplinas artísticas de todo tipo, ¿cuál cree que es la razón?

–Hay una parte muy importante de la Medicina que es la visión humana de acercamiento a la persona y el paciente. Cuanto estás inmerso en ese mundo, te empapas de un montón de cosas que hay alrededor que te hacen pensar y desarrollas una expresividad que has de manifestar. En mi caso lo hago escribiendo, pero hay otros que es pintando o haciendo esculturas o fotografías. Es una manera de expresar ese sentimiento que te suscita el propio trabajo.

–¿Cuándo se dio cuenta de la doble vocación de la escritura?

–Escribo desde hace mucho tiempo en plan ‘amateur’. Siempre me ha gustado mucho el relato corto, los cuentos y me he presentado a certámenes donde he obtenido algún galardón. Lo he cultivado todo lo que he podido, dentro de la disponibilidad del tiempo. Para un escritor que se dedique al 100% es fundamental y nosotros no siempre tenemos el tiempo que deseamos. Me gusta escribir de todo tipo de temáticas variadas.

–¿Le hace especial ilusión que la ceremonia de ingreso sea en la ciudad que vive y trabaja?

–Soy muy salmantina además, por lo que para mí es un orgullo. Antes las ceremonias de ingreso siempre eran en Madrid, pero se ha ido dando la posibilidad de que los nuevos ingresos no se tuvieran que desplazar para que fuera más cómodo tanto para los participantes como los que iban a escuchar. Eso sí, tiene que contar siempre con el visto bueno de la junta directiva y aquí tenemos a Fernando Navarro, un excelente traductor médico que me dará la contestación. Es un orgullo tremendo y me siento muy ilusionada porque es una persona extraordinaria que ha hecho mucho para que yo entrara. Teníamos previsto hacerlo antes de la pandemia pero se fue posponiendo.

–Para su ingreso también ha elegido una temática muy salmantina con “Teresa de Jesús: aproximación a la salud de una santa escritora”.

–A mí siempre me ha llamado la atención de la figura de Teresa de Jesús, mujer con una personalidad muy marcada, adelantada a su tiempo, una educación muy esmerada que no estaba al alcance de cualquiera en la España del siglo XVI y que su salud condicionó su vida desde la adolescencia. A pesar de sus limitaciones, tuvo una gran determinación para luchar y conseguir metas. Por ejemplo, su padre no quería que fuera monja y ella acabó imponiendo su criterio y se escapó de casa. Aparte de la propia valoración mística, me fijo más en la figura humana, literaria y hasta qué punto las condiciones en las que vivió y los problemas de salud la condicionaron, pero no evitaron una actitud desbordante en los años de las Fundaciones con trabas burocráticas e inconvenientes desde todos los puntos de vista con desplazamientos en unas condiciones penosas. Desde la perspectiva de hoy en día, se ve como una valiente.

–¿Qué estilo utilizará para hacer el discurso: narrativa, poesía...?

–Lo voy a presentar de la manera más sencilla, como a Santa Teresa le gustaría con un lenguaje muy directo. Ojalá ella me inspire para poder hacerlo.