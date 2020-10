Un vecino de Federico Anaya ha sido sancionado con dos multas tras haber sido sorprendido por agentes de la Policía Local de Salamanca cuando estaba con su perro en el parque de la Chinchibarra, sin que el can estuviera con su correspondiente correa. Además, el dueño del animal no recogió los excrementos del perro, por lo que ha sido castigado con una multa por una infracción leve por “permitir que los animales depositen sus deyecciones en los lugares no permitidos”. Además, según constataron los agentes de la Policía Local, el dueño del perro no llevaba bolsas para recoger excrementos ni tampoco mostró intención de recogerlos. De hecho, simuló que los apartaba con un papel y unas hojas, aunque no fue así. A partir de ahora, el Ayuntamiento impondrá 300 euros de multa a los propietarios de animales que no recojan los excrementos, la misma cantidad que se aplica a quienes hacen sus necesidades fisiológicas en la calle.