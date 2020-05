La doble lucha de los enfermos de sida en Salamanca

El inicio del estado de alarma cerró las puertas de la ‘Casa Samuel’ de Cáritas, uno de los únicos recursos especializados en personas con VIH. “El coronavirus no puede entrar aquí porque todos los usuarios están inmunodeprimidos”, explica Pilar Plaza, directora del recurso diocesano. En el interior del inmueble, nunca han faltado mascarillas y guantes y posteriormente se han adquirido gafas y pantallas para el uso en emergencias. Los usuarios entendieron desde el primer momento que poner un pie en la calle provocaba un importante riesgo tanto para cada persona como para el resto de personal. Por el momento, siguen orgullosos de mantener los 0 contagios.

Juan Carlos es uno de los residentes que confiesa que personalmente está pasando la época del confinamiento con “miedo”. “Tengo tuberculosis pulmonar y las defensas muy limitadas. La medicación que tomo es para no coger una neumonía porque lo que más me falla es el tema respiratorio, así que imagina si me cojo el virus”, reflexiona. Tiene 50 años y cogió el Sida cuando apenas tenía 16. “Llevo bastantes años en la batalla aunque ahora me encuentro bien porque estuve 20 años sin controlar la medicación”. Aunque poco tiene que ver ‘Casa Samuel’ con el tiempo que estuvo en prisión, le llegan vagos recuerdos de su tiempo en prisión. “Esto se parece más a un arresto domiciliario, pero no quiero ni pensar como lo estarán pasando en la cárcel sin enterarse del día a día y no estar en contacto constante con el móvil con sus familiares”, incide.

A pesar del miedo, Juan Carlos recibió la pasada semana una llamada del Hospital que le aportó tranquilidad. “Querían que colaborara con la ciencia”, relata. Desde el servicio de Medicina Interna se le solicitó su participación para analizar su sangre debido a dos circunstancias: uno de los medicamentos que se está probando para los pacientes con coronavirus es un antiretroviral usado para el VIH y la tendencia global que se está dando de que los pacientes con medicación contra el Sida están teniendo menos incidencia global de COVID. “Me animó bastante. Todo lo que sea ayudar a la investigación y a los tratamientos para acabar con esta enfermedad lo haremos”.

La responsable de la Casa Samuel destaca que además del acompañamiento se está realizando un trabajo motivacional muy importante ya que, aunque todos tienen la medicación controlada, tienen graves problemas de infecciones respiratorios por lo que “el miedo” sí ha hecho acto de presencia en Casa Samuel. Al no tener nuevos ingresos se ha hecho una redistribución de las camas y los espacios comunes con dos turnos de comedor con el objetivo de mantener la distancia de seguridad entre las personas que viven en Casa Samuel. La ausencia de voluntarios se ha paliado con el intercambio de postales y vídeos entre los residentes y las personas que les acompañan a diario. Los voluntarios de la Casa han elaborado cuentos, cartas y vídeos de ánimo para los residentes. Posteriormente, han sido los residentes quiénes han respondido a esos mensajes de apoyo con un vídeo de agradecimiento que se les ha enviado a todos los voluntarios. La respuestas y mensajes de “·emoción y cariño” de todos los voluntarios ha sido unánime.

Además de los residentes, desde el proyecto de Intervención Comunitaria también quieren seguir estando cerca de las personas con VIH que residen en sus domicilios, algunas de ellas viviendo solas. Por ello, en estos momentos Cáritas está realizando un esfuerzo especial por continuar acompañando y manteniendo contacto telefónico semanal con todas ellas, intentando estar cerca en las situaciones de soledad con las personas que ya seguían.