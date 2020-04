La doble crisis que están viviendo los salmantinos en Argentina

“Se han paralizado las obras y soy arquitecto. Siguen llegando los impuestos, aunque no hay ingresos”

El gobierno de Alberto Fernández lleva cinco meses en el poder. Las cifras de infectados y muertos por la COVD-19 son bajas, pero “la situación económica es muy complicada”, apunta Marcelo Aliberto. “Seguimos imposibilitados de trabajar normalmente. Y sumado a políticas como el no pago de la deuda externa hacen más difícil el panorama. No a todos nos ha afectado igual esta crisis, lógicamente. Hay quien pinta un escenario similar a el 2001, donde implosionó la Argentina. Las cifras de pobreza se han disparado a más del 45% de la población. Es común ver filas de personas retirando el plato de comida que entrega el Ejército argentino y en 15 días se sumaron 3 millones de nuevos pobres. A los mayores de 75 años no les permiten salir de sus casas, pero el Gobierno organizó tan mal el pago de las pensiones y seguros de desempleo que en dos días vimos a los bancos desbordados de abuelos y desocupados; toda una bomba de tiempo epidemiológica”, relata el arquitecto.

“Tengo 72 años y dos stent. Me cuido para celebrar el centenario de la Casa de Salamanca en Argentina en 2022”

“Trato de estar con música porque me pone muy mal la cantidad de vidas que se está llevando el coronavirus”

Lidia Fraile, hija de un salmantino que emigró desde Hondura de Huebra, vino en 2018 en búsqueda de sus raíces a Salamanca e imaginó a su padre, jugando, en el umbral donde ella estuvo sentada. Vive en el barrio de Caballito, de Buenos Aires. Trabajó como analista programadora y en la actualidad se encuentra jubilada, pero con una ocupación. “Diseño fundas de licra para maletas con ‘Locas de remate’. “Ahora”, explica, “está parado porque los viajes están parados. Extraño a mis hijos Diego y Leandro, horrores, apenas los veo. Les llevo alguna cosita rica para comer, pero es un ida y vuelta sin tocarnos ni besarnos, y yo soy muy de abrazar. También tenía una vida social bastante amplia: muchas amigas, clases de tango, me había apuntado a italiano. Estuve haciendo inglés, acuagym y ahora he cambiado mis hábitos. Veo Netflix hasta tardísimo. Me levanto tarde para acortar el día, hago ejercicios y tomo el sol en la terraza. A la compra, voy lo mínimo indispensable. Y trato de estar mucho con música porque me pone muy mal la cantidad de vidas que se está llevando el coronavirus”.