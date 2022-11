La Diputación instará al Gobierno a no revisar el delito de sedición

La Diputación de Salamanca ha aprobado este viernes con el voto a favor del PP y Cs solicitar al Gobierno de España la no revisión del delito de sedición. En una moción conjunta que fue rechazada por el PSOE y el diputado no adscrito, ambos grupos políticos han pedido retirar “de forma inmediata” la iniciativa parlamentaria presentada “y no llevar a cabo ninguna modificación del Código Penal que suponga derogar el delito de sedición”. En la moción también han pedido “cumplir, acatar y respetar las Constitución española”.

También ha salido adelante la propuesta socialista para instar al Gobierno de España con el apoyo de la Junta de Castilla y León a poner en marcha un plan de habitabilidad y negocio en municipios rurales salmantinos ligado a la rehabilitación de inmuebles en áreas y espacios arquitectónicos definidos y singulares, “con el objeto de ampliar la oferta habitacional y de negocio de estos municipios”.

La Diputación de Salamanca también ha dado luz verde este viernes al convenio de colaboración de los obispados de Salamanca, Ciudad Rodrigo y Plasencia para la ejecución de obras de reparación en iglesias y ermitas, de tal manera que se destinarán un total de 480.000 euros (300.000 euros para el Obispado de Salamanca, 120.000 para Ciudad Rodrigo u 60 para Plasencia).

También ha salido adelante con los votos del PP, Cs y el diputado nos adscrito el nuevo reglamento del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación provincial, que sitúa al parque de Villares como el principal de la provincia en cuanto a personal y material al ser la zona con municipios con mayor población.

La sesión ha transcurrido durante casi tres horas en un ambiente de tensión por el rechazo a la inclusión de dos mociones socialistas en las que se pedía la dimisión del presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y se instaba a la institución provincial a reprobar al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo.