La desigualdad de la EBAU

Entre esos alumnos brillantes estaba María Herráez Rodríguez, alumna procedente de la provincia de Ávila que hasta que no conoció los resultados de la EBAU no se atrevió a decantarse por Medicina porque no estaba segura de poder obtener la nota necesaria. “No me planteé Medicina al principio porque no sabía sí podría sacar la nota, pensaba más en Farmacia o Veterinaria”, reconoce.

Sin embargo, al final obtuvo un 13,58 en la fase específica y 9,825 en la fase general, de manera que pudo entrar en Medicina, aunque no en Salamanca. “En el primer listado de Medicina de Salamanca no tenía suficiente nota porque no me ponderaban las Matemáticas, así que decidí irme con mis hermanos a Madrid”, cuenta y explica que no se apuntó a la lista de espera, por lo que no sabe si podría haber entrado en los siguientes listados.

“En las semanas antes de preparación de la EBAU sí que se nota que en Castilla y León tenemos más presión porque hay más temario y es una prueba más difícil que en otras comunidades”, asegura la joven e insiste que tiene compañeros en la carrera que recuerdan la EBAU con mucha más relajación que ella.

A punto estuvo de quedarse sin entrar en el doble grado de sus sueños Miguel (nombre ficticio), un brillante alumno de Salamanca que tuvo 9,935 (fase general) y 13,655 (con las materias para subir nota) en la EBAU. Llegó a matricularse en otra ciudad y cuando iba a cerrar el alojamiento salió un listado y entró en la carrera que quería. “Hay muchas diferencias en el examen de la EBAU, todos los estudiantes lo hablamos y todos creemos que lo más justo es una prueba única, el mismo examen para todos”, explica y recuerda esos momentos de angustia.

Ahora está feliz en un doble grado duro, pero que cumple sus expectativas. Eso sí, es de los pocos salmantinos en la titulación, ya que no solo Medicina está copada por alumnos de otras provincias, también Biotecnología, Física, Matemáticas y muchos dobles grados de la Universidad de Salamanca.