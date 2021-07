La desesperación de las peluquerías y los centros de estética

La presidenta del Senado, Pilar Llop, optó por ni siquiera atender la demanda del PP de convocar urgentemente una reunión extraordinaria para reconsiderar la anulación de la demanda de la bajada del IVA de las peluquerías al 10%. Ni siquiera con representantes de las peluquerías y los centros de estética manifestándose frente al Congreso se optó por escucharles.

Los representantes salmantinos de los sectores implicados no se llevaron ninguna sorpresa. Habían tenido un pequeño atisbo de esperanza que se acabó desvaneciendo el 25 de junio. Si el presidente de la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES),José Vicente Martín Galeano, colectivo que agrupa a las peluquerías y centros de estética calificaba de “barbaridad” que se diera marcha atrás a la decisión, ayer la representante de los sectores de estética de Salamanca, Paula Romero, arrojaba una mezcla de “resignación” e “indignación” porque no sean escuchados “en el peor escenario posible”. “Llevábamos meses peleando y reivindicábamos algo que era justo”, lamenta sobre la decisión de que no se les haya aplicado la reducción del 21 al 10%, a pesar de ser considerados esenciales desde el inicio de la pandemia.