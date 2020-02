La decisión que ha dejado a una unidad de la Policía de Salamanca bajo mínimos

Un total de 12 agentes de los 24 que forman parte de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional de Salamanca trabajan desde este martes en la Línea de la Concepción (Cádiz), una medida acordada por el Ministerio del Interior para el refuerzo del sur del país en temas de extranjería que, según los sindicatos, deja en cuadro a la mencionada unidad al quedarse con la mitad de efectivos.

Se trata de la primera salida que este año han realizado los agentes de la UPR de Salamanca —cuyas principales funciones son la intervención en situaciones de crisis y mantenimiento del orden público— tras los desplazamientos el pasado año a Algeciras (lucha contra el narcotráfico), Madrid (final de la Champions), Oviedo (Premios Príncipe de Asturias) o Cataluña (elecciones del 10 de noviembre). Tal y como ha podido saber este diario, se trata de un destino en el que los funcionarios salmantinos estarán aproximadamente veinte días, un tiempo cuyas carencias se suplirán con agentes pertenecientes a otras unidades de Seguridad Ciudadana, de la que forman parte un centenar de agentes en Salamanca.

“Esto merma la capacidad de respuesta”, denuncian desde el Sindicato Unificado de Policía. “Es que Seguridad Ciudadana, de donde se quitan los agentes, no es solo el servicio de calle. Seguridad Ciudadana es custodia de edificios policiales, es el módulo hospitalario donde están ingresados los detenidos o presos, son los traslados, es la custodia del preso mientras está en los Juzgados... Son muchas cosas y no es suficiente”, lamentan desde la Confederación Española de Policía.

Es por ello que desde los sindicatos insisten en que, para que la plantilla estuviera “desahogada” y no “cubierta”, en Salamanca tendría que haber unos 25 agentes más. Tal y como confirman desde la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, según los datos del Ministerio del Interior a fecha de 31 de diciembre de 2019 los efectivos disponibles en la provincia son 324, lo que supone un 80% del catálogo de puestos de trabajo.

Pero lo peor es que esta situación que se lleva denunciando desde hace años no está previsto que cambie, por lo menos no a corto plazo. Según el borrador del Concurso de Méritos de este año, cuya resolución está prevista que salga a la luz a principios de junio, en toda la provincia han salido 14 plazas vacantes. Para la Comisaría Provincial de Salamanca han ofertado seis plazas de policía y dos de subinspector; mientras que en Béjar ha salido una de policía, otra de oficial y otra de inspector; y en Fuentes de Oñoro una de oficial y dos de policías. “Los seis policías que van a venir a Salamanca nos van a venir muy bien pero los diez que están de prácticas se van y no sabemos tampoco si el año que viene va a haber dotación de prácticas. De cualquier forma son insuficientes para llegar a dar una cobertura óptima en la ciudad”, denuncia un miembro del Sindicato Unificado de Policía.

Para que esta situación cambie es necesario que desde la dirección general de la Policía Nacional se tenga en cuenta una variable que, según los sindicatos, no es analizada a la hora de establecer el catálogo de puestos de trabajo que debería haber en Salamanca. “Se trata de una ciudad que tiene cerca de 150.000 habitantes censados pero que tiene una población flotante, principalmente por la llegada de estudiantes, de otros 50.000 y eso no se está teniendo en cuenta”, apuntan.