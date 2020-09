La curiosa historia de las vacunas, por dos investigadoras salmantinas

En 1716, su marido, Edward Wortley Montagu, es nombrado embajador británico en el Imperio Turco, y la familia se muda a Constantinopla (actual Estambul). Una vez allí, Mary comenzó a dejar reflejadas en sus cartas todas las costumbres de la vida oriental que iba descubriendo. Entre estas destacó su interés por la variolización, que consistía en inocular el pus procedente de pústulas recientes de enfermos de viruela en incisiones hechas en la piel de las personas que se deseaba proteger. Maravillada ante la eficacia de esta técnica para controlar la enfermedad, Lady Montagu se propuso importarla a Inglaterra, algo que dejó de manifiesto en una de sus cartas en donde vaticinaba: “soy lo bastante patriota para tomarme la molestia de llevar esta útil invención a Inglaterra y tratar de imponerla”. Y así fue, tras su regreso a Londres en 1721, consiguió que el procedimiento se extendiese en primer lugar por Inglaterra y a continuación por Francia y el resto de Europa. Aunque la variolización proporcionaba buenos resultados, no era del todo eficaz, y una pequeña parte de las personas inoculadas enfermaba gravemente. No obstante, la viruela adquirida mediante inoculación era menos mortal que la que se contraía de forma natural.

La historia de las vacunas en Europa comenzó a principios del siglo XVIII gracias al carácter observador de la aristócrata británica Lady Mary Wortley Montagu. En esa época la viruela azotaba Europa con fuerza y, ya que no existía un tratamiento, la mortalidad era elevada y provocaba graves secuelas en todos aquellos que sobrevivían.

La Expedición Balmis completó la primera gran operación de salud pública internacional

No fue hasta años más tarde que la primera vacuna eficaz se descubrió. Eso fue cuando el doctor Edward Jenner prestó atención al rumor que decía que los ganaderos que ordeñaban vacas no padecían nunca la enfermedad aun teniendo pústulas en las manos similares a las de la viruela. ¿Confería el contacto con las vacas inmunidad contra la viruela? Para comprobar su hipótesis, Jenner inyectó pus de las pústulas de una granjera al hijo de su jardinero. Dos meses más tarde le inoculó la viruela humana y el niño sobrevivió. Esta técnica se repitió en sucesivas ocasiones con más niños hasta que se concluyó que este nuevo método confería una protección total frente a la enfermedad. Se había descubierto así la primera vacuna. Aunque en ese momento no se sabía, la vacuna funcionaba porque se inyectaba viruela bovina, un virus similar a la viruela común, que afectaba muy levemente a los humanos y los inmunizaba frente a la viruela. Años más tarde el científico Louis Pasteur introdujo el término vacuna, derivado de “vacca” (vaca en latín) en honor al trabajo de Edward Jenner.

La contribución española al campo de las vacunas surge a raíz de una epidemia de viruela de enormes dimensiones en Nueva Granada en el año 1802. En aquel momento, el médico personal de Carlos IV, Francisco Javier Balmis y Berenguer, le propone al monarca la posibilidad de desarrollar una campaña de vacunación en las colonias de Ultramar, llevando así la vacuna de Jenner desde el Reino de España a los territorios de América y Filipinas.